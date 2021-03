Fin dall’antichità gli esseri umani hanno sempre cercato di trovare delle risposte in grado di confermare che, in qualche modo, non fossero soli nel mondo. Che ci fosse, quindi, un qualcosa che andasse oltre a quello che era possibile vedere. Come sappiamo bene proprio per questa ricerca sono nate le religioni, ma non solo. Nel corso della storia si registrano infatti moltissime teorie, e credenze, che ancora oggi per tante persone sono considerate assolutamente plausibili.

Cattive energie

Non sono poche le persone a credere fermamente nella possibilità che il mondo sia governato da energie positive e, per contrasto, da alcune negative. Si tratterebbe dunque di un’eterna lotta che noi, come essere umani, possiamo in qualche modo condizionare a nostro favore. Attraverso alcuni gesti infatti, o riti se vogliamo, potremmo secondo alcuni influenzare queste energie, e allontanare quelle che non consideriamo positive. È proprio a questo proposito che andiamo a svelare un interessantissimo rito, portato avanti da molti. Infatti ecco il trucco per cui dovremmo mettere un mazzo di rosmarino sopra la porta di casa.

Una pianta protettiva

La nostra casa ovviamente rappresenta per tutti noi il luogo che, più di tutti, deve essere protetto e curato. Per questo motivo sono diverse le cose che possiamo fare all’interno della nostra abitazione per proteggerla dai cattivi presagi e dalla malasorte. Abbiamo visto in passato ad esempio, come si può leggere cliccando qui, che un barattolo di sale può tornarci utile in questo senso. Oggi invece ci vogliamo soffermare su un’altra usanza, abbastanza diffusa e che, incredibilmente, ha origini molto lontane. Ecco dunque il trucco per cui dovremmo mettere un mazzo di rosmarino sopra la porta di casa.

Come avremo sicuramente intuito, posizionare questa pianta all’ingresso dell’abitazione ci aiuterà a tenere il nostro spazio sicuro e, soprattutto, aperto solo ad energie positive. Infatti sembra che addirittura gli antichi romani usassero il rosmarino per adorare gli spiriti. Nel medioevo invece, in molti lo utilizzavano per tenere lontane le streghe, e per purificare determinati luoghi a loro cari. Come possiamo vedere dunque, nel corso della Storia il rosmarino ha sempre avuto un’accezione positiva, considerato come un’arma in grado di lottare contro le energie negative.

È scontato sottolineare come non si tratti di una teoria provata o tantomeno scientifica. Ciononostante, parliamo di un’usanza derivante da una forte convinzione condivisa da molti e che, in quanto tale, merita rispetto. Il consiglio dunque è quello di tentare. Male che vada infatti, avremo decorato la nostra porta con una piccola piantina profumata. Quindi ecco il trucco per cui dovremmo mettere un mazzo di rosmarino sopra la porta di casa.