Che passione i peperoni! Sicuramente questo ortaggio è uno dei più apprezzati dagli italiani insieme ai pomodori e alle melanzane. È, infatti, ricco di vitamina A e C e ha un effetto diuretico sull’organismo.

Tuttavia questa verdura presenta anche delle spiacevoli controindicazioni. È molto pesante e a volte può provocare una vera e propria indigestione. Per ovviare questa fastidiosa problematica oggi sveliamo il trucco per cucinare i peperoni in maniera veloce e digeribile.

Togliere la pelle e frullare

Oggi spieghiamo il trucco per cucinare i peperoni in maniera veloce e digeribile. Come abbiamo già detto, generalmente questo ortaggio può rimanere sullo stomaco per ore e ore. Questo perché la sua fibra è compatta ed è difficile da smaltire per il nostro stomaco.

Un trucco utile per poter mangiare i peperoni a volontà consiste nel frullarlo all’interno di un mixer: in questo modo si rompe il suo tessuto rendendo il tutto più facilmente digeribile.

Un’altra procedura altrettanto utile allo scopo consiste nel rimuovere la pelle nei peperoni alla griglia o in quelli bolliti.

Un metodo facile e veloce, la pentola a pressione

Per ottenere una gustosa peperonata in meno di quindici minuti è consigliabile usare un metodo di cottura che includa anche la pentola a pressione.

Prima di tutto, è necessario lavare gli ortaggi e privarli delle parti di scarto. Bisogna essere molto meticolosi in questo passaggio perché i filamenti bianchi sono quelli più difficili da smaltire.

Poi basta mettere le verdure a rosolare in padella per sette minuti e deporli nella pentola a pressione per i successivi otto minuti.

In questo approfondimento abbiamo spiegato, dunque, il trucco per cucinare i peperoni in maniera veloce e digeribile. Sul nostro sito sono presenti altri articoli che forniscono consigli e suggerimenti così da semplificarsi la vita, anche in cucina. Per esempio, consigliamo di consultare questo approfondimento su come preparare un gustosissimo contorno del Sud Italia, i peperoni imbottiti.