Ci sono coloro, tra cui lo scrivente, che amano le candele in ogni momento dell’anno. La maggior parte degli italiani, tuttavia, preferisce addobbare casa e imbandire la tavola con le candele solo a Natale.

Noi di ProiezionidiBorsa ne siamo ben consci e qualche giorno fa abbiamo proprio parlato di come addobbare casa con le candele, in questo articolo. Tuttavia, capita, e non di rado, che non riusciamo ad usare l’integralità delle candele e buttiamo via la parte finale.

Infatti, la parte finale resta spesso inutilizzabile. Non preoccupiamoci, c’è una semplice soluzione e a portata di tutti. Ecco, dunque, il trucco per creare nuove candele natalizie dai fondi di quelle vecchie.

Il trucco dell’acqua

Per creare nuove candele da quelle vecchie abbiamo bisogno di almeno una candela messa in un bicchiere. Nei negozi si trovano sia le classiche candele affusolate sia quelle più tozze nei bicchieri.

Dovremo partire, quindi, dal fondo della candela del bicchiere e accenderla. Aspettiamo qualche secondo per far formare della cera liquida e andiamo a versare dell’acqua fredda.

La reazione conseguente porterà a galla tutta la cera sotto forma di disco. Il primo risultato sarà la pulizia, di fatto, di tutta la parte interna del bicchiere. Rimuoviamo, quindi, questo disco di cera e lo riponiamo accanto.

Andiamo poi a prendere le nostre altre candele, anche affusolate, e ripetiamo questo passaggio. Man mano che creiamo i dischi di cera, andiamo anche a creare una sorta di torre che inseriremo di nuovo nel bicchiere. Con cinque, sei fondi di altre candele andremo, in sostanza, a costituire una bellissima nuova candela di molti colori, perfetta per Natale.

La cosa più bella di tutto ciò è legata al fatto che, così facendo, non andiamo a sprecare nemmeno un grammo di cera.

Ecco spiegato, allora, qual è il trucco per creare nuove candele natalizie dai fondi di quelle vecchie.