Ognuno di noi nel fare la spesa e nell’acquistare i prodotti utili per la pulizia della casa segue una particolare routine. Parliamo di un insieme di abitudini che si sono sviluppate con il passare del tempo e, ovviamente, con l’accumulo dell’esperienza. Infatti facendo dei conti e calcolando quanto durino dentro casa i prodotti e gli alimenti, tutti noi impariamo perfettamente ogni quanto necessitiamo di riacquistarli.

Il segreto della conservazione

Alcune persone sono solite fare la spesa, sia di alimenti che di accessori e prodotti di casa, in media una volta a settimana. Altri invece preferiscono andare al supermercato quotidianamente, vedendo così di giorno in giorno di cosa si ha bisogno. Risulta ovvio come più sarà il nostro consumo, più frequente e costosa sarà la nostra spesa. Proprio per questo, è importante imparare come riutilizzare e riciclare i prodotti a nostra disposizione, ma non solo. È infatti altrettanto utile saperli conservare, di modo da goderne il più possibile. Ecco quindi il trucco per conservare i limoni e farli durare anche fino a un mese.

Chiusura ermetica

Il limone è un agrume che possiamo utilizzare per moltissimi scopi. Ovviamente lo possiamo sfruttare in cucina aggiungendolo come ingrediente principale per ottime ricette. Ma anche in altri ambiti, come ad esempio quello della pulizia, questo agrume si rivela molto efficiente. Proprio per questo, è molto utile sapere come conservarlo e come dunque evitare che vada a male nel giro di pochi giorni. Vediamo quindi il trucco per conservare i limoni e farli durare anche fino a un mese. Dal momento in cui lo tagliamo a metà, il limone inizia naturalmente un processo di deterioramento. Se non facciamo nulla per fermarlo, nel giro di pochi giorni l’agrume sarà da buttare.

Esistono però dei metodi per rallentare di molto questo processo, dandoci la possibilità di sfruttare lo stesso limone per addirittura più di trenta giorni. Vediamone dunque uno molto interessante. Basterà semplicemente prendere il nostro agrume, o le fette già tagliate, e inserirlo all’interno di un contenitore pieno d’acqua. Non ci riferiamo a un qualsiasi recipiente, bensì ad uno che abbia una chiusura ermetica e che quindi presenti una serratura sottovuoto. A questo punto, lasciamo il contenitore all’interno del frigorifero, e il gioco è fatto. Grazie alla temperatura del frigo e all’acqua che blocca il processo di disidratazione, potremo conservare il nostro limone per diversi giorni. Ecco quindi svelato il trucco per conservare i limoni e farli durare anche fino a un mese.