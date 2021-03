Sono molti gli errori che facciamo quando congeliamo gli alimenti. Tra questi spicca la disposizione dei cibi. Quante volte capita di ritrovarsi con gli alimenti surgelati tutti attaccati tra di loro? Ciò accade soprattutto quando mettiamo nello stesso sacchetto certi cibi come pezzi di verdura, gnocchi o pezzi di carne.

Ecco, quindi, il trucco per conservare al meglio gli alimenti in freezer che pochi conoscono.

Porzioni sì, ma con criterio

Questo problema insorge soprattutto quando mettiamo a congelare certi cibi tutti insieme. Spesso lo facciamo perché abbiamo acquistato o preparato un certo alimento. Vogliamo poi conservarlo in freezer per il futuro. Magari, inoltre, dividiamo il tutto in porzioni pronte all’uso.

Capita spesso, però, che le diverse porzioni, divise in diversi contenitori o sacchetti, si congelino creando una massa unica. In questi casi è difficile dividere i diversi pezzi e la cosa può risultare molto scomoda.

Quando vogliamo cuocere il cibo o scaldarlo vogliamo, infatti, che i vari pezzi siano staccati per poterli utilizzare al meglio. In alcuni casi, inoltre, durante la cottura il cibo rischia di sfaldarsi o rompersi quando avviene questo tipo di congelamento. Come fare?

Il trucco per congelare i cibi

Il trucco per conservare al meglio gli alimenti in freezer che pochi conoscono richiede due passaggi. Dobbiamo, infatti, prima di tutto, congelare i diversi pezzi in modo indipendente. E per farlo dobbiamo prendere un contenitore o una superficie che possa andare in freezer.

Dopodiché dobbiamo disporre ogni singolo pezzo sulla superficie, in modo che non tocchi gli altri pezzi.

Ora non resta che mette tutto in frigo e aspettare un paio d’ore. In questo modo gli alimenti inizieranno a congelarsi staccati gli uni dagli altri.

Passato questo tempo possiamo fare le nostre porzioni senza avere più paura che i cibi si attacchino tra di loro. Durante la prima fase gli alimenti, infatti, si sono congelati in modo indipendente e ora non si appiccicheranno più!