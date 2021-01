Scegliere il metodo con il quale depilarsi può essere molto difficile. Bisogna mettere in conto fattori diversi. Per chi non ha problemi con il dolore, la ceretta e il silk-épil sono i metodi più efficaci. Non tutti, però, ne tollerano gli strappi e preferiscono depilarsi in altri modi, per esempio con il rasoio.

Se si utilizza il rasoio, però, i peli ricresceranno in tempo record. Per non parlare del rischio di tagliarsi e di depilarsi in modo non uniforme. Come fare allora? Il trucco per avere gambe sempre lisce senza il dolore della ceretta è utilizzare la poco famosa crema depilatoria. Vediamo come fare!

La crema depilatoria, questa sconosciuta

Le creme depilatorie sono uno dei metodi di epilazione più veloci ed efficaci. I loro componenti rompono chimicamente i peli, andandoli a separare dal bulbo. L’effetto non è quindi come quello della ceretta o dell’epilatore, ma è più simile a quello del rasoio. Rispetto a quando si usa il rasoio, però, il pelo ci mette qualche tempo in più a rispuntare dall’epidermide. Con la crema depilatoria si avranno gambe lisce per quattro o cinque giorni circa. Utilizzarla è semplicissimo: basta seguire le istruzioni riportate sulle confezioni.

Il trucco per avere gambe sempre lisce senza il dolore della ceretta

Usare le creme depilatorie ha i suoi pro e i suoi contro. Come abbiamo visto, la crema depilatoria ci permette di eliminare i peli senza il dolore causato da cerette o epilatori. Le creme depilatorie non sono neanche molto costose. Inoltre, possiamo scegliere tra una vasta gamma di creme depilatorie. Per esempio, esistono tipi per pelli particolarmente sensibili o altri per peli molto resistenti.

Questo tipo di depilazione presenta anche dei lati negativi. Se la nostra pelle fosse particolarmente sensibile, potremmo avere delle irritazioni causate dall’uso di questo prodotto. È quindi sempre consigliato fare un test su una piccola area prima di utilizzare la crema su tutte le gambe.