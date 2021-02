Avere capelli sempre perfetti, morbidi e voluminosi è il sogno di molte donne. Sfortunatamente, però, ottenere a casa una piega del genere. Di solito i nostri capelli sono così solo appena usciti dal parrucchiere. Tra un appuntamento e un altro si ricorre a piastre e arricciacapelli, spesso senza ottenere il risultato desiderato.

Esiste un modo, però, per asciugare i capelli e averli belli e lucenti. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno il trucco per avere capelli morbidi e voluminosi come dal parrucchiere. Leggiamo passo per passo questo articolo per scoprirlo.

Phon, spazzola e qualche indicazione

Per mettere in pratica questo trucco ci serviranno solamente due oggetti: una spazzola e un asciugacapelli. Quest’ultimo deve essere equipaggiato con il beccuccio. Vediamo quindi come procedere.

Prima di tutto dobbiamo lavarci la testa con dei prodotti adatti al nostro tipo di capelli. Usiamo il balsamo e risciacquiamo con cura. Tamponiamo i capelli con un asciugamano in microfibra o con una vecchia maglietta di cotone. Quindi lasciamoli asciugare quasi del tutto all’aria.

Il trucco per avere capelli morbidi e voluminosi come dal parrucchiere

Lasciamo asciugare in questo modo i capelli fino a che non saranno solo più umidi. A questo punto spruzziamo sulla nostra chioma un prodotto termo-protettore e procediamo con il phon. Accendiamo il phon impostandolo su una temperatura media e asciughiamo le radici dei capelli. Per farlo possiamo metterci a testa in giù o sollevare con le dita le varie ciocche di capelli.

Dopodiché aiutiamoci con una spazzola rotonda. Facciamo una mezza coda e incominciamo ad asciugare il resto dei capelli. Prendiamo una ciocca e posizioniamo la spazzola all’altezza delle radici tra i capelli e la nostra faccia. Dall’altro lato dei capelli posizioniamo il phon. Quindi facciamo scorrere phon e spazzola lungo i capelli tirandoli prima verso l’esterno e poi verso il nostro collo.

I tocchi finali

Ripetiamo l’operazione per tutti i capelli. Quindi sciogliamo la mezza coda e concentriamoci sui capelli ancora da asciugare. Occupiamoci ora della ciocca posteriore. Applichiamo lo stesso sistema di prima. Questa volta, però, facciamo scorrere spazzola e phon tirando i capelli verso la nostra faccia e non verso il basso.

Per il ciuffo, invece, si consiglia di procedere in questo modo. Posizioniamo la spazzola sulla parte esterna dei capelli tirandoli leggermente all’indietro. Mettiamo il phon tra il viso e i capelli e asciughiamoli tirandoli in avanti e verso il basso. Così, i nostri capelli saranno voluminosi ed estremamente morbidi!