A volte compriamo o prepariamo troppo pane e non abbiamo quindi tempo di mangiarlo tutto. In questi casi il pane diventa spesso troppo duro da tagliare o mangiare. Spesso finiamo quindi col buttarlo, farne pan grattato o usarlo in minestre o zuppe. Per fortuna però il pane duro non è del tutto perduto e può essere recuperato. Ecco il trucco per ammorbidire il pane secco e duro in un lampo.

Non sprecare

Ovviamente come prima cosa bisognerebbe cercare di conservare e non sprecare il pane. Cercare di ammorbidirlo quando è già duro significa infatti che abbiamo fatto male i calcoli. Il consiglio è quello di surgelare il pane se ne abbiamo comprato o preparato troppo.

Tagliandolo a pezzi e congelandolo potremo poi scongelare solo quanto ce ne serve. Ci sono però casi in cui anche facendo attenzione il pane avanza e diventa irrimediabilmente duro o secco. Come fare?

Come ammorbidire il pane

Il trucco per ammorbidire il pane secco e duro in un lampo funziona in modo diverso a seconda del tipo di pane. Alcuni pani diventeranno infatti molto morbidi, mentre altri meno. Dipende inoltre da quanto il pane è secco. Più il pane sarà duro più sarà difficile da ammorbidire. Il procedimento per ammorbidire il pane è molto semplice. Bisogna infatti semplicemente mettere il pezzo di pane in microonde e cuocerlo in modalità defrost per un paio di minuti. Il pane, leggermente scaldato, sprigionerà l’umidità al suo interno ammorbidendosi.

Se il forno microonde non ha la modalità di scongelamento è possibile cuocere il pane alla potenza più bassa per circa un minuto. La durata della cottura dipende anche dalle dimensioni del pezzo di pane. Per avere risultati ancora migliori il consiglio è quello di conservare il pane avanzato in frigorifero. In questo modo il pane, seppur duro, sarà più umido e otterremo un pane ancora più morbido.