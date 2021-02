Se si è appassionate di make-up, non ci si può far sfuggire le ultime tendenze. Molti hanno parlato del tightlining, ovvero dell’applicazione del kajal scuro all’interno delle due rime cigliari superiori. Questa tecnica permette di rendere il proprio piglio più intenso e ipnotico. Però se viene abbinata con questo piccolo escamotage che illustreremo in seguito risulteremo indimenticabili. Spieghiamo, dunque, nel dettaglio, il trucco occhi all’ultimo grido che permette a tutte le donne di sfoggiare uno sguardo da cerbiatta.

Allargare otticamente l’area

Tutte noi abbiamo visto – e abbiamo provato sulla nostra pelle – l’uso e l’abuso della matita nera. Però ci teniamo a segnalare che per quanto sia un evergreen, non è l’unica opzione disponibile

Esiste, infatti, una vasta gamma di sfumature che può valorizzare i nostri occhi. Ma un altro colore indispensabile che non deve mai mancare all’interno del nostro beauty case è il bianco crema. È ottimo per ogni occasione e, al pari dei vestiti, ha un vantaggio: ha un effetto ottico che espande le forme. Quindi applicarlo all’interno della rima cigliare inferiore farà risultare i nostri occhi ancora più grandi, regalandoci una allure dolce e romantica.

Creare un punto luce

Allo stesso modo possiamo usare questo prodotto per creare un punto focale nell’area superiore del viso, distogliendo l’attenzione magari da altre imperfezioni. Colorare leggermente di questo tono la parte vicina al condotto lacrimale può aiutare ad aprire lo sguardo e farlo apparire meno spento e stanco. Per amplificare l’effetto consigliamo di utilizzare un ombretto neutro sulla palpebra mobile.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente come mettere in atto il trucco occhi all’ultimo grido che permette a tutte le donne di sfoggiare uno sguardo da cerbiatta. Se si desidera sapere un altro di questi piccoli accorgimenti, eccone uno che permette di tenere le ciglia finta sempre in posa. Basta cliccare qui per scoprirlo.