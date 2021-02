Negli ultimi anni modelle, attrici e influencer hanno iniziato a sfoggiare sopracciglia molto folte. Alcune le preferiscono con una forma molto definita e senza un peletto fuori posto. Altre, come la modella Sophia Hadjipanteli, amano il look naturale e selvaggio.

I modi per ottenere sopracciglia da star sono moltissimi. Non tutti, però, sono naturali. Su quale bisogna puntare se si vuole scegliere un metodo 100% naturale? Si può provare l’henné. Infatti, questo è il trucco naturale per avere sopracciglia da star sempre folte e perfette. Ecco come fare l’henné alle sopracciglia.

I mille vantaggi dell’henné

La polvere di henné è famosa per un motivo in particolare. Infatti è un colorante naturale che viene spesso usato per donare riflessi ai capelli. Usare l’henné sulla nostra chioma o sulle sopracciglia non dona solo colore e riflessi. Anzi, i suoi vantaggi sono moltissimi.

Per esempio, i peletti delle sopracciglia appariranno più lucidi e forti già solo con una applicazione. L’effetto è quello di una vera e propria maschera nutriente. Per accentuarne l’effetto si può aggiungere all’henné anche del miele, dell’olio o dello yogurt. Inoltre, l’henné non colora solo i peletti, ma anche la nostra pelle. Usandolo, quindi è possibile andare a riempire eventuali buchi delle nostre sopracciglia e a ridefinirne la forma.

Il trucco naturale per avere sopracciglia da star sempre folte e perfette

Usare l’henné sulle nostre sopracciglia è un processo facile e veloce. Per iniziare è necessario definire la forma delle nostre sopracciglia. Togliamo i peletti superflui ed eventualmente disegniamo il contorno parti vuote che vogliamo andare a riempire.

Quindi bisogna scegliere l’henné giusto per noi. Oltre al classico rosso possiamo trovarne di diversi colori: dal più chiaro al più scuro passando per il castano. Per preparare la pasta di henné, dobbiamo scioglierne circa 15-20 grammi in dell’acqua tiepida. Mescoliamo fino ad ottenere una consistenza simile agli impasti per torte.

Applichiamo con attenzione l’henné sulle sopracciglia e puliamo subito gli eccessi. Lasciamo in posa per circa 30 minuti e quindi rimuoviamo l’henné con un panno inumidito in acqua calda. L’effetto dell’henné durerà al massimo per un mese. Dopodiché dovremo ripetere l’operazione per avere delle sopracciglia sempre al top.