Il problema degli asciugamani puzzolenti affligge qualsiasi persona dedita alla cura della casa e attenta alla pulizia. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di una delle possibili cause che potrebbero compromettere il buon odore della nostra biancheria. Si è detto, infatti, che spesso commettiamo l’errore di riporli quando sono ancora bagnati o umidi. In questo caso, va da sé che il risultato sarà uno sgradevole odore di muffa che proviene proprio da ciò che, invece, dovrebbe profumare.

Potrebbe anche capitare che i nostri asciugamani emanino un buon odore, che però va via improvvisamente dopo il primo utilizzo. Probabilmente tanti penseranno che sia normale, dato che, anche dopo un singolo utilizzo, l’asciugamano si inumidisce. In realtà, noi della Redazione crediamo sia un risultato evitabile e abbiamo pensato a quale potrebbe essere la ragione di questo spiacevole effetto.

Il trucco intelligente per evitare che gli asciugamani puzzino dopo averli usati

La ragione è molto simile a quanto detto nell’articolo di cui abbiamo pubblicato il link. Quando lo utilizziamo dopo aver fatto la doccia o dopo aver semplicemente lavato il viso, infatti, dovremmo prendere la buona abitudine di stendere l’asciugamano all’aperto. Ciò significa che se lo lasciamo in bagno, invece, anche se appeso ad un apposito appendino, puzzerà certamente di umido.

Tenere gli indumenti o la biancheria ancora bagnata in luoghi chiusi e dove passa poca aria, significa correre questo rischio. Non è finita qui, perché se ci riflettiamo un attimo, il problema è anche un altro ancora e stavolta non riguarda l’odore. L’ulteriore problema è infatti la lentezza con cui i capi si asciugano, proprio perché privi della giusta areazione di cui necessitano per un risultato ottimale. Ecco quindi qual è il trucco intelligente per evitare che gli asciugamani puzzino dopo averli usati, basta fargli prendere, letteralmente, un poco d’aria.