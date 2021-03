Il make-up è una delle passioni più seguite dalle donne. Per fortuna, infatti, imparare a truccarsi bene e a valorizzare i propri tratti al giorno d’oggi è molto semplice e soprattutto molto economico.

Esistono, infatti, sui social network moltissimi consigli dispensati dalle beauty guru e su YouTube migliaia di tutorial su come mettere in atto tutte le tecniche esistenti. Oggi spieghiamo uno di questi. Ecco qual è il trucco infallibile per sembrare giovani e luminose senza ricorrere alla chirurgia plastica.

Utilizzare l’illuminante

E se avessimo sempre utilizzato i nostri prodotti di bellezza nella maniera sbagliata? Probabilmente è così, soprattutto nel momento in cui parliamo di quelli che creano ombre e luci sul viso. Uno di questi è l’illuminante che molte di noi applicano semplicemente sulle guance. L’importante è non metterlo al di sotto degli zigomi perché questa mossa contribuisce a tirare giù otticamente il viso. Deve essere messo giusto sopra l’osso. E sfumato verso l’alto.

Effetto lifting istantaneo

Per avere un effetto lifting immediato basta affidarsi al proprio fondotinta o al proprio correttore di fiducia. Basta appoggiarne una piccola quantità nella parte interna dell’occhio e un’altra nella parte più esterna.

Al fianco di quest’ultima affiancare una goccia di fondotinta di colore più scuro. Con un pennello sfumare il tutto con un movimento che va dal basso verso l’alto. In questo modo lo sguardo risulterà più fresco e totalmente ringiovanito. La parte posizionata all’interno dell’occhio servirà a creare un punto luce, quella nel lato opposto, invece, contribuirà a dare l’impressione di avere la pelle più compatta e tirata.

Oggi abbiamo parlato di qual è il trucco infallibile per sembrare giovani e luminose senza ricorrere alla chirurgia plastica. Se siamo interessati alle tematiche relative al mondo della bellezza, consigliamo di consultare questo articolo dalla tematica simile: “Addio all’eyeliner sbavato e alle ciglia finte traballanti, ecco come”.