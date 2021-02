Le etichette di ogni abito riportano chiaramente le modalità più appropriate per il loro lavaggio. Lavatrici ed asciugatrici moderne sono super funzionali. Tuttavia può accadere comunque che un capo di abbigliamento che amiamo molto si infeltrisca o si restringa.

Prima di abbattersi proviamo Il trucco infallibile ed alla portata di tutti per far tornare i capi stretti ed infeltriti come nuovi. Questo metodo non necessita di prodotti introvabili né dal costo inaccessibile.

Dunque, basterà utilizzare del semplice shampoo per bambini per dare un’altra possibilità ad un capo che pensavamo di non poter più indossare. Infatti pochi sanno che lo shampoo per i più piccini, oltre ad essere delicato anche sui tessuti, penetra all’interno delle fibre dei tessuti per ammorbidirle e distenderle.

Il procedimento

Riempire un catino con dell’acqua tiepida. Versare un tappo colmo di shampoo per bambini. Mettere quindi in ammollo il capo da trattare. Lasciare per qualche ora, o almeno finché l’acqua non si sia completamente raffreddata. È fondamentale lasciare allo shampoo il tempo di penetrare nelle fibre, affinché possa distenderle e permettere al capo di ritrovare le sue dimensioni originarie.

Successivamente estrarre il capo dall’ammollo. Strizzare con molta delicatezza, così da evitare che le fibre si ritirino nuovamente. Quindi stendere un asciugamano, più grande del capo che stiamo trattando, su un piano liscio abbastanza ampio. Poggiare il capo ben disteso su di esso. Poi arrotolare l’asciugamano intorno al capo per eliminare l’acqua in eccesso. Infine prendiamo un altro asciugamano della medesima dimensione. Adagiarvi sopra il capo ben disteso. Tendiamolo delicatamente per riportarlo alle sue dimensioni di partenza. Ora non ci resta che mettere il tutto ad asciugare lontano da fonti di calore dirette. La soluzione migliore è quella di metterlo all’area aperta ben disteso su una superficie piana. Quando asciutto controlliamo se la magia sarà compiuta. Ebbene un capo, che sembrava essersi irrimediabilmente rovinato, si potrà di nuovo indossare.

Ecco dunque il trucco infallibile ed alla portata di tutti per far tornare i capi stretti ed infeltriti come nuovi. Non saremo così più costretti a rinunciare al maglione all’abito preferito anche se abbiamo commesso un errore di lavaggio.

Approfondimento

