Il caffè è la bevanda che accompagna gran parte delle nostre giornate, a partire dal mattino quando senza caffè non sembra far giorno. Rappresenta anche un momento di condivisione e convivialità, un modo per dire ad un amico di voler passare del tempo insieme.

Che sia a casa o al bar una tazzina di caffè fa sempre gola. Tuttavia capita spesso che il caffè di casa non sia buono come al bar.

Questo capita perché molte volte tendiamo a commettere delle imprecisioni che, anche se piccole, compromettono l’intero gusto del caffè.

Un errore comune è quello di mettere all’interno dell’imbuto della moka troppo caffè ed anche di pressarlo eccessivamente, generando un caffè bruciato e che spesso trova difficoltà nel salire.

Il trucco infallibile e veloce per creare in casa un caffè cremoso come al bar e lasciare gli ospiti a bocca aperta

Ma è davvero possibile creare a casa un caffè buono e cremoso come quello del bar?

La risposta sembrerebbe affermativa, basta qualche piccolo accorgimento da mettere in atto e il caffè sarà un vero successo.

In primis va detto che il caffè della moka è meno fine di quello del bar e differisce da esso anche per pressione e temperatura. Per tanto, l’aroma e il sapore saranno diversi, ma sarà comunque possibile creare un caffè cremoso come al bar.

Per rendere la nostra tazzina di caffè speciale basterà creare una cremina che vede come protagonista lo zucchero classico. Basterà riporre in un bicchiere di vetro tanti cucchiaini di caffè quante sono le tazzine. Mettere poi la moka sul fuoco fiamma bassa e non appena saranno uscite le prime gocce, versarle nel bicchiere con lo zucchero e con un cucchiaino sbattere energicamente il composto. La cremina è pronta per essere versata in ogni tazzina da servire.

Il consiglio finale per creare una cremina soffice come una nuvola è quella di sostituire parte dei cucchiaini di zucchero semolato classico, con lo zucchero a velo.

Infatti è questo il trucco infallibile e veloce per creare in casa un caffè cremoso come al bar e lasciare gli ospiti a bocca aperta.

