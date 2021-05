Il trucco infallibile di cui non potremo più fare a meno per eliminare per sempre i ragnetti rossi dalle piante d’appartamento

Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate soleggiate si ripresenta un piccolo problema stagionale al quale ormai siamo abituati. Stiamo parlando del ritorno di piccoli aracnidi innocui per la nostra salute ma non per quella delle nostre piante. Sia che si parli di piante da appartamento che da giardino.

Questi piccoli aracnidi fastidiosi tornano quando le temperature si alzano, soprattutto quando arrivano a circa 29 o 30 gradi. Prediligono ambienti anche poco umidi. Infatti, non sopportano il freddo e alto grado di umidità. È proprio per questo motivo che tornano quando le temperature cominciano a rialzarsi con l’arrivo dell’estate.

Vediamo perciò insieme il trucco infallibile di cui non potremo più fare a meno per eliminare per sempre i ragnetti rossi (Tetranychus urticae) dalle piante d’appartamento e da giardino.

Acqua fredda e ambienti umidi

Come abbiamo già accennato, questi piccoli aracnidi non sopportano le basse temperature e alti gradi di umidità. Quando questi aracnidi riescono ad infestate le nostre piante possono provocare sulle foglie piccoli danni che ne possono causare anche la morte. Infatti, le piante infestate presenteranno foglie gialle e puntinate. Perciò uno dei primi accorgimenti da seguire per non farli più tornare è quello di innaffiare regolarmente le nostre piante con acqua fredda. Inoltre, è molto importante tenerle in posti umidi, ciò impedirà l’avvicinamento di questi ragnetti. Dato che l’umidità blocca il loro ciclo riproduttivo sarà più difficile per loro proliferare in questo ambiente. Per tenerle sempre umide possiamo pensare di riempire d’acqua il vaso che fa da base. Posizionare poi dentro l’acqua il vaso che contiene la nostra pianta.

Eliminare la polvere

Un altro consiglio importante da seguire è quello di spolverare il più spesso possibile le foglie delle nostre piante. Infatti, le foglie polverose sono perfette per ospitare questi acari e permettergli di fare nidi. Pulendo con attenzione almeno una volta a settimana e togliendo la polvere impediremo il loro stazionamento.

Ecco, perciò, svelato il trucco infallibile di cui non potremo più fare a meno per eliminare per sempre i ragnetti rossi dalle piante d’appartamento e da giardino.