Siamo appena tornati dalla nostra vacanza e dobbiamo ripartire per qualche giorno.

Disfiamo le valige e facciamo partire la lavatrice per rimettere a nuovo i nostri vestiti. Ma abbiamo poco tempo e dobbiamo farli asciugare il prima possibile. Come possiamo fare?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non possiamo certo metterci con il phon puntato verso i panni tutto il tempo. Perché dobbiamo fare molte altre cose e non possiamo fermarci.

Ci sono mille situazioni che ci possono mettere in queste condizioni. Ma abbiamo una soluzione efficace che può aiutarci. Oggi infatti spiegheremo il trucco geniale senza alcuna fatica per asciugare i panni più velocemente.

La preparazione

Per cominciare dobbiamo stendere i panni in un modo preciso.

Ricordiamo prima di azionare la lavatrice con la centrifuga al massimo. In questo modo i capi usciranno già più asciutti.

Tornando a noi vediamo come posizionare i vestiti sullo stendino.

Mettiamo quelli più lunghi nella parte centrale. Quella più lunga per capirci. Mentre la biancheria o comunque i vestiti più corti vanno posizionati nelle parti laterali.

Questo passaggio, nel nostro caso, è davvero fondamentale per la riuscita del nostro obiettivo. Ovviamente è meglio stendere nelle ore più calde della giornata.

Il trucco geniale senza alcuna fatica per asciugare i panni più velocemente

Vediamo ora come ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Sappiamo che la condizione ideale per asciugare i vestiti è che ci sia il sole ma anche che ci sia vento. Le calde giornate in questo periodo ci vengono in aiuto per quanto riguarda il sole e il calore. Ma il vento certo non arriva a comando.

Dobbiamo quindi ingegnarci per procurarcelo da soli. Per farlo basta mettere lo stendino in balcone. Con i panni stesi come abbiamo detto sopra.

Ciò che ci serve è un oggetto comune che in molti hanno in casa. Stiamo parlando di un semplice ventilatore.

Adesso dobbiamo semplicemente mettere in balcone il ventilatore.

Posizioniamolo verso uno dei lati corti dello stendino e accendiamolo al massimo. In questo modo l’aria del ventilatore passerà tra tutti i vestiti andando da una parte all’altra dello stendino.

Così i panni verranno mossi dal ventilatore simulando il vento.

Ecco che avremmo sia il sole che il vento. In questo modo i panni si asciugheranno più velocemente e noi potremo dedicarci alle nostre faccende.

Vogliamo ricordare che abbiamo già visto un altro uso di questo oggetto proprio in questa stagione. Se vogliamo scoprirlo basta leggere l’articolo “il modo geniale per prendere il sole in balcone senza morire di caldo”.