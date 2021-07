Si sa, la moda è fatta di tendenze ed è anche ciclica. Dopo diversi anni, vediamo ritornare in voga capi che abbiamo lasciato conservati nell’armadio. Possiamo, così, riutilizzarli, mescolandoli ad altri per creare il nostro stile.

Anche i costumi da bagno seguono più o meno lo stesso processo. Abbiamo visto come quest’anno siano tornati di moda il costume intero o il modello vintage. Il bikini rimane, però, uno di quei modelli intramontabili. Con delle piccole variazioni, lo vediamo ricomparire su tutte le passerelle ogni anno.

Il trucco geniale per trasformare un vecchio bikini in un costume alla moda

I costumi da bagno sono sicuramente più longevi degli altri capi di abbigliamento. Questo perché li usiamo per pochi giorni all’anno e poi li riponiamo nei nostri cassetti. Puntualmente, però, l’anno successivo cambia qualcosa nelle tendenze e ci sembrano ormai troppo datati da indossare. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà un piccolo trucco per rendere alla moda anche il bikini più vecchio che abbiamo.

Negli anni passati gli slip erano più coprenti

Sebbene il pezzo di sopra sia, molto spesso, adattabile alle varie mode praticamente senza modifiche, questo non vale per lo slip. La parte superiore del bikini è sempre una scelta personale. Che sia a triangolo, imbottito o chiuso con i laccetti, dipende tutto dal nostro fisico. La parte inferiore, invece, negli anni ha subito una sorta di rimpicciolimento. Siamo passati da slip coprenti e fascianti a modelli più audaci, che mostrano di più i glutei.

Quindi, armiamoci di ago e filo e trasformiamo il nostro slip datato in uno alla moda. Prima di tutto, mettiamo al rovescio lo slip. Andremo a modificare, con una cucitura, la parte interna. Sulla parte posteriore dello slip disegniamo una linea verticale, giusto a metà. Con un filo molto resistente, cuciamo dei punti semplici, come quelli per l’imbastitura. Cuciamo fino a metà della linea disegnata. Ora, tiriamo il filo e creeremo un’arricciatura sul retro del nostro slip. Facciamo due nodi per chiudere la cucitura e tagliamo il filo in eccesso. Giriamo lo slip ed eccolo trasformato in un fantastico slip alla moda!

Ecco qui, il trucco geniale per trasformare un vecchio bikini in un costume alla moda. Se vogliamo un effetto ancora più accentuato, basterà continuare la cucitura lungo la linea che abbiamo disegnato.