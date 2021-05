Prendersi cura delle piante è un’attività che in molti facciamo per staccare dalla routine e stare in mezzo alla natura. A volte, è necessario trapiantare le piante e non è sempre un’operazione così semplice da mettere in pratica. Infatti, possiamo danneggiare le nostre piante irrimediabilmente se non sappiamo come fare. Oggi vogliamo spiegare che il trucco geniale per trapiantare con successo le nostre piante sta in questo incredibile oggetto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Perché farlo

Trapiantare le piante è un’operazione molto importante e delicata che serve sostanzialmente a dare una nuova sede alle nostre piante. Possiamo farlo con piante che si trovano in vaso, ma anche con quelle che si trovano nel terreno. Questa operazione va fatta in modo molto oculato perché se sbagliamo possiamo danneggiare la nostra pianta che potrebbe non sopravvivere. Si chiama stress da trapianto ed ogni pianta ne può soffrire. Trapiantare una pianta può essere necessario perché questa con il tempo cresce ed esige più spazio. In questo modo rigenereremo anche il terreno e le sue sostanze nutritive.

Quando farlo

Se vogliamo rigenerare il terreno delle nostre piante e darle dunque nuove sostanze è bene effettuare il trapianto ogni 2 o 3 anni. Il momento migliore per effettuare il trapianto è tra la metà e la fine dell’autunno perché prima del riposo vegetativo queste si assestano. Il momento migliore per trapiantare una pianta è durante le ore meno calde e quindi la Redazione consiglia di farlo la sera, ma non è tutto. Oggi vogliamo spiegare che il trucco geniale per trapiantare con successo le nostre piante sta in questo incredibile oggetto.

Il telo per pacciamatura

Questo tipo di telo permette di mantenere più a lungo l’umidità del terreno. Inoltre, esso impedisce la crescita e la proliferazione di funghi e batteri. Consigliamo di usare questa tecnica con colture che patiscono il caldo come zucchine e peperoni, ma anche fragole, meloni ed angurie. Quindi per fare il trapianto con questo metodo dobbiamo stendere il telo, ma solo dopo aver concimato il terreno. Fissiamo il telo ai lati e pratichiamo dei fori usando una pianta bulbi. A questo punto, scaviamo la buca della dimensione adatta ad ospitare la nostra pianta e la mettiamo a dimora nel terreno. L’operazione sarà terminata non appena avremo rincalzato il terreno attorno alla pianta.

