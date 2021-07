Non c’è mamma che non abbia vissuto almeno una volta questa situazione tragicomica. Dover applicare la crema solare al proprio bimbo super vivace che proprio non ne vuole sapere di stare fermo e buono.

Sabbia da tutte le parti, tappi di flaconcini che si perdono, quantità di creme esorbitanti perse perché dalla fretta di agire si finisce per essere maldestri! E mentre la maggior parte dei papà si sta ancora sistemando l’asciugamano o sta ammirando il bagnasciuga, le mamme sono impegnate in imprese a dir poco titaniche coi loro dolci pargoli! Serve una soluzione easy, smart ed economica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ecco che dall’America approda un suggerimento a dir poco geniale che risolve efficacemente queste situazioni.

Il trucco geniale per spalmare la crema solare ai bambini in spiaggia

Prima di partire per le vacanze, cerchiamo nel nostro armadietto del bagno un deodorante roll-on che sta per finire. Ricordiamoci di non gettarlo! Ci servirà per semplificarci la vita in spiaggia.

Laviamolo per bene una volta finito e riempiamolo di crema solare specifica per bambini. Facciamo qualche prova sul nostro braccio e osserviamo come sarà semplice e veloce applicarla a loro.

Una volta arrivato il fatidico momento, avremo la possibilità di tenere fermo il bambino con una mano e passare il roll-on su tutto il corpo con movimenti veloci ed efficaci. Data la quantità di prodotto che uscirà non sarà necessario spalmarla e spargerla con entrambe le mani effettuando il fastidioso massaggio a cui pare che la maggior parte dei bambini siano “allergici” e non sopportino.

Un altro furbo consiglio

Quello del roll on non è il solo trucco geniale per spalmare la crema solare ai bambini in spiaggia. Soprattutto quest’anno con l’uso delle mascherine, chi deve portare gli occhiali non ha potuto fare a meno dei flaconcini spray di detergente specifico per lenti. Beh, teniamo pure quelli e riempiamoli con la crema solare. Spruzzarla e spalmarla su bimbi meno scalmanati risulterà estremamente semplice e veloce.