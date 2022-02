Anche se profumare casa sembrerebbe difficile, potrebbe essere semplice e gratificante. Invece di ricorrere alle profumazioni chimiche, lo possiamo fare con le essenze naturali, proprio mentre si svolgono le pulizie di casa.

Pulire casa non vuol dire solo eliminare la sporcizia, ma anche dare qualità all’ambiente in cui si vive. A volte, proprio per rendere l’aria più profumata, si utilizzano dei prodotti di sintesi, oggi molto discussi. Su queste sostanze volatili non tutti sono d’accordo che facciano bene alla salute. Meglio allora utilizzare dei prodotti naturali, e allo stesso tempo qualche pianta che assorba i prodotti chimici che sono nell’aria. Per eliminare questi prodotti, c’è chi fa ricorso alle piante. Soprattutto per il bagno, che raccoglie molta umidità, ci sono le piante specifiche.

Un ottimo rimedio è il trucco geniale per rendere i pavimenti puliti e per far splendere i vetri. Invece di buttare l’acqua del riso dopo la cottura, si possono impiegare le sue proprietà particolari con risultati eccellenti. L’amido contenuto, infatti, è un ottimo pulente ed elimina le macchie e gli aloni sugli specchi.

Il trucco geniale per rendere i pavimenti e l’aria di casa profumati e puliti in modo facile e naturale

Per profumare l’aria di casa, potremmo partire dall’aspirapolvere. Mettiamo qualche goccia d’olio essenziale nel sacchetto e l’aspirapolvere farà il resto. Potremo così spargere un delizioso profumo di lavanda o di menta per l’aria di casa, mentre l’aspirapolvere lavora. Per eliminare l’odore dal sacchetto, basta aggiungere della polvere di bicarbonato di sodio, un noto assorbiodori.

Invece di mettere nei diffusori le sostanze artificiali, mettiamo gli oli essenziali. Alcuni di questi sono ritenuti anche utili per rendere l’aria migliore. Tra questi troviamo l’olio di lavanda, l’olio dell’albero del tè, l’olio di geranio, che allontana gli insetti, ecc.

Gli oli essenziali

Tra gli oli essenziali abbiamo anche l’olio di limone, che può essere aggiunto ai detergenti ecologici con un risultato spettacolare. Quest’olio, infatti, ha poteri sgrassanti e aiuta a lavare e profumare piatti e stoviglie.

Possiamo aggiungere gli oli essenziali anche al secchio d’acqua con cui laviamo il pavimento, per averlo profumato in modo delicato. Sia che ci siano dei detergenti ecologici, sia che puliamo i pavimenti con acqua e aceto, l’olio essenziale svolge bene la sua funzione.

Potrebbe essere un’idea anche per la primavera che si avvicina, visto che il profumo di questi oli ha anche un’azione repellente contro gli insetti da suolo.

Profumare casa non è difficile, basta utilizzare gli oli giusti.