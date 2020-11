L’avocado è un frutto sempre più presente sulle tavole degli italiani. È delizioso sia da solo, che come ingrediente in gustose ricette. È difficile, però, scegliere un avocado perfettamente maturo. Come fare quando l’avocado è acerbo? Gli Esperti di Cucina hanno già svelato alcune strategie per accelerare la maturazione. Per i più impazienti, però, esiste un metodo ancora più rapido: ecco il trucco geniale per far maturare l’avocado in soli 30 secondi.

Come far ammorbidire l’avocado in microonde

Esiste un metodo semplicissimo per far ammorbidire l’avocado. Si otterrà la consistenza cremosa per la quale questo frutto è tanto apprezzato. L’unica controindicazione è che il trucchetto rischia di alterare un po’ il sapore dell’avocado. Non è dunque indicato per chi vuole gustarlo da solo. In questo caso, è meglio armarsi di un po’ di pazienza. Il metodo è invece perfetto per usare il frutto come ingrediente. Via libera, quindi, frullati, guacamole o altre gustose ricette.

Ecco il trucco geniale per far maturare l’avocado in soli 30 secondi: basta metterlo in microonde. L’importante è seguire alcune precauzioni per evitare che l’avocado esploda. Ecco i passaggi da seguire:

a)con una forchetta, bucare la buccia e la polpa dell’avocado una dozzina di volte;

b)mettere l’avocado su un piatto, con un coperchio di plastica;

c)scaldare nel microonde a media potenza per circa 30 secondi;

d)tastare l’avocado e, se non si è ottenuta la consistenza desiderata, rimettere in microonde per altri 30 secondi.

Il metodo alternativo per ottenere un avocado perfettamente morbido

Se non si vuole mantenere l’avocado intero, si può usare un metodo alternativo. Anche in questo caso, si sfrutterà il microonde:

a)tagliare a metà l’avocado e rimuovere il nocciolo;

b)avvolgere ogni metà in una pellicola di plastica adatta all’uso in microonde;

c)mettere in microonde per circa 30 secondi a media potenza;

d)una volta raggiunta la morbidezza desiderata, riporre in frigorifero per circa 6 minuti.

Anche in questo caso, il risultato sarà un avocado perfettamente cremoso e pronto per qualsiasi ricetta.