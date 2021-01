La scarpiera è sicuramente uno dei mobili più utili della casa. Senza un posto specifico dove riporre le calzature, avremmo scarpe, sandali, ciabatte e stivali sparsi su tutto il pianerottolo di casa. Purtroppo però, proprio a causa della sua funzione, la scarpiera può diventare un ricettacolo di sporco, umidità e cattivi odori. Quante volte ci è capitato di riporre le scarpe nel mobile senza notare di aver calpestato qualcosa di puzzolente? Oppure di ritirare le scarpe prima che fossero completamente asciutte e venire investiti da un’ondata di puzza pestilenziale all’apertura successiva della scarpiera? Si tratta di un inconveniente molto comune, che però può essere risolto in pochi secondi con un piccolo trucchetto. Ecco il trucco geniale per eliminare umidità e cattivi odori dal mobile delle scarpe.

Sostituiamo la carta appallottolata all’interno delle scarpe con dei calzini pieni di bicarbonato

Quando acquistiamo un paio di scarpe, spesso troviamo all’interno della carta appallottolata, la cui funzione principale è mantenere la forma della scarpa. Quando le nostre calzature sono in uso, possiamo sostituire la carta appallottolata con un altro oggetto, che oltre a preservare la forma delle nostre scarpe, sarà anche miracoloso per mantenere la nostra scarpiera asciutta e priva di cattivi odori. Stiamo parlando di calzini pieni di bicarbonato. Ecco come eliminare umidità e cattivi odori dal mobile delle scarpe in poche mosse.

Posizioniamoli all’interno delle scarpe più puzzolenti

Creare dei calzini anti-puzza e anti-umidità per la scarpiera è facilissimo. Scegliamo dei calzini che non utilizziamo più, magari quelli spaiati che ogni tanto escono dalla lavatrice.

Controlliamo però che non abbiano buchi, altrimenti le nostre scarpe si riempiranno di bicarbonato.

Riempiamo i calzini a metà con il bicarbonato, poi leghiamoli saldamente in cima. Posizioniamo i calzini all’interno delle scarpe che tendono a rimanere umide e puzzolenti. I calzini col bicarbonato assorbiranno odore e umidità non soltanto di quel paio di scarpe, ma di tutto il mobile. Ricordiamoci di sostituire i calzini dopo qualche settimana. Ed ecco il trucco geniale per eliminare umidità e cattivi odori dal mobile delle scarpe.

