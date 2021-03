Il telefono, ormai, è diventato parte integrante della nostra vita. Nessuno di noi esce di casa senza il proprio smartphone. Usiamo il cellulare davvero per tutto. Per chiamare, per ascoltare la musica, per fare foto. Come si dice nel film “Perfetti Sconosciuti”, il telefono, ormai, è diventata la scatola nera in cui racchiudiamo tutta la nostra vita. E trovare un momento di privacy è davvero difficile, per quanto necessario. Per esempio, quando vorremmo semplicemente starcene per i fatti nostri, ma arriva una chiamata a cui dobbiamo rispondere, non sappiamo come attaccare senza risultare scortesi. E su questo si basa l’articolo di oggi. Vogliamo consigliare il trucco geniale per chiudere una telefonata che ci sta annoiando senza risultare antipatici o maleducati. Basterà usare, in questo caso, la psicologia.

Una chiamata fastidiosa, ecco come sarà semplice interromperla

Immaginiamo di essere con un caro amico, con il nostro partner o semplicemente sul letto o sul divano a rilassarci. Magari stiamo leggendo un libro che ha catturato la nostra attenzione. O stiamo guardando un film che ci ha preso più del normale. E, improvvisamente, vediamo il telefono squillare. Si tratta di una chiamata a cui dobbiamo rispondere, ma che vogliamo far terminare in fretta. Ma, purtroppo, la persona dall’altro capo del telefono, sembra voler chiacchierare più del dovuto. Per farla smettere, basterà pronunciare delle semplici parole.

Cosa dobbiamo dire esattamente per far finire in fretta la conversazione e poterci godere un po’ di relax

Usiamo la psicologia. Non facciamo capire che la conversazione sta diventando fastidiosa per noi, ma sottolineiamo quanto il tempo dell’altra persona sia fondamentale e dunque sprecato al telefono. Tutto ciò che dovremmo dire è di non voler trattenere l’altro. Sappiamo quanto sia impegnato e quante cose abbia da fare, e proprio per questo preferiamo non stare troppo al cellulare, e vogliamo lasciargli lo spazio e il tempo di cui ha bisogno per compiere tutte le sue importanti mansioni. Concludiamo, poi, affermando che, se ne avrà voglia, potremo sentirci più tardi, così da evidenziare il nostro piacere nel chiacchierare con lui o lei. In questo modo l’altro si sentirà lusingato e chiuderà la chiamata con un sorriso. Perciò, ecco il trucco geniale per chiudere una telefonata che ci sta annoiando senza risultare antipatici o maleducati.

