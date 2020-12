Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le uova sono uno degli alimenti più proteici di cui l’uomo si può nutrire. Avendo un alto valore nutritivo sono perfette per dare vigore all’organismo. Ovviamente il consumo di uova, proprio per le sue peculiarità nutrienti, non dovrebbe superare un certo dosaggio. Inoltre, il consumo di uova dovrebbe seguire alcuni principi col fine di non avere alcuna controindicazione. Uno di questi accorgimenti riguarda la scadenza. Le uova, se fresche, dovrebbero essere consumate entro 4-5 giorni. Quindi non sarebbe possibile farne enormi scorte. Ma esiste un trucco molto particolare che da la possibilità di conservare le uova fresche per qualche mese addirittura. Ecco il trucco geniale delle uova congelate per conservarle fresche senza rischi.

Proprietà

Si è parlato del contenuto proteinico fornito dalle uova (7g circa) contenente amminoacidi essenziali per l’organismo. Il contenuto di vitamine è soddisfacente (A, E, B1 e D) in particolare la vitamina D che aiuta il calcio a depositarsi nelle ossa e a rinforzarle.

Le uova sono poi ricche di sali minerali, fosforo e ferro, zinco. Nel guscio invece è contenuto il carbonato di calcio (90%) che se triturato e ridotto in polvere può servire da remineralizzante.

Il trucco geniale delle uova congelate per conservarle fresche senza rischi

Come si diceva, le uova sono un alimento molto delicato. La permanenza per lungo tempo può rovinarle e può far incorrere nella salmonella. Questo microrganismo patogeno è spesso presente nel guscio; quindi se l’uovo non è ben cotto e il guscio non pulito bene è rischioso. Per proteggersi da questa eventualità e far protrarre la scadenza delle uova, ecco il piccolo espediente del freezer. Congelare le uova potrebbe non sembrare un’idea geniale. Eppure tale processo è utilizzato in cucina ma seguendo delle regole.

Per prima cosa le uova da congelare devono essere fresche. Non si dovrà attendere la scadenza per congelarle. In tal modo se ne preserva il gusto e le proprietà nutritive.

Le uova, poi, non devono mai essere congelate con l’intero guscio, poiché a basse temperature questo rischia di scoppiare. Infatti, il tuorlo e l’albume tenderanno ad espandersi nel freezer. Inoltre, si è detto che per ragioni igieniche il guscio può contaminare l’interno dell’uovo.

Un trucco fantastico è utilizzare i contenitori del ghiaccio per surgelare le uova intere o separatamente (albume e tuorlo). Dopo qualche ora nel freezer, le uova potranno essere rimosse e conservate in un sacchetto. Quando verrà il momento di usarle, le uova andranno scongelate a temperatura ambiente per 8 ore minimo e poi cotte. È sconsigliato utilizzare le uova scongelate per preparazioni a crudo.