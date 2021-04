Quando riponiamo le lenzuola nell’armadio della biancheria è sempre un disastro. Creiamo pile e pile che puntualmente crollano appena prendiamo le lenzuola che ci servono. Succede soprattutto con le lenzuola matrimoniali, ma anche con quelle singole. Come se non bastasse, puntualmente non troviamo mai le federe abbinate. Questo perché o sono sepolte sotto tutte le lenzuola, oppure le abbiamo messe da parte. Magari pensando di trovarle subito all’occorrenza, ma nulla da fare. Ecco un metodo davvero utile per avere tutto sempre in ordine. Ma soprattutto non perdere tempo alla ricerca delle federe perdute.

Il trucco geniale che pochi conoscono per avere sempre lenzuola e federe a portata di mano nell’armadio

L’organizzazione dell’armadio della biancheria è una di quelle cose a cui non si pensa molto. L’importante è la funzionalità. Non come l’armadio dei vestiti che usiamo quotidianamente. Ma avere in ordine la biancheria letto e bagno è molto utile per farci risparmiare tempo. E non solo, anche un bel mal di testa!

In questo modo avremo un armadio più ordinato, ma anche più funzionale.

In realtà è semplicissimo, ma non tutti pensano a questo trucco

Basterà piegare della stessa dimensione le lenzuola con gli angoli e le lenzuola di sopra. Le pieghiamo almeno 4 volte. Prendiamo una delle federe, se è un completo matrimoniale, e la riponiamo sopra. Ora non resta altro che infilare tutto nell’altra federa. In questo modo avremo il completo letto tutto in un posto. E potremo impilarlo nell’armadio senza rischiare di perderci pezzi. Le dimensioni in cui piegare le lenzuola possono variare in base alla larghezza del nostro ripiano. L’importante è che rientrino perfettamente nella federa. Quindi basterà solo fare qualche prova le prime volte, e poi adottare sempre lo stesso metodo.

Quindi, ecco il trucco geniale che pochi conoscono per avere sempre lenzuola e federe a portata di mano nell’armadio. In questo modo avremo tutto perfettamente organizzato. Niente pile instabili che cadono non appena prendiamo un set di lenzuola!

