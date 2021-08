Da più di un anno a questa parte le salviettine igienizzanti sono diventate fondamentali per tutti. In passato se pensavamo alle salviettine imbevute ci venivano subito in mente le mamme. Un oggetto indispensabile per pulire e igienizzare le manine dei bimbi. Oggi invece sono diventate di uso comune insieme al gel igienizzante per le mani. A causa della pandemia chiunque si porta dietro uno di questi prodotti per l’igiene personale. Ma in realtà le salviettine igienizzanti hanno diversi usi e non sono tutte uguali.

Salviettine umidificate mille usi o intime

Fare una distinzione tra i vari tipi di salviettine è importante. Spesso le acquistiamo senza leggere a fondo le indicazioni sulla confezione. Ma è fondamentale sapere quali sono gli ingredienti contenuti all’interno di questa magica soluzione. Pratiche per la forma e la tascabilità, le salviette mille usi servono solo ad una pulizia superficiale. Se vogliamo igienizzarci bene dovremo comprare quelle con una percentuale maggiore di alcol. Se poi ci servono per le parti intime dovranno essere delicate e non ad alto contenuto di alcol.

Il trucco geniale a cui non avevamo mai pensato per non sprecare le salviettine

Ma per quanto pratica, la confezione di queste salviettine presenta sempre un problema logistico. Sia che abbia l’apertura solo in plastica che quella in plastica rigida richiudibile. Puntualmente quando andiamo a tirare fuori una sola salvietta ne escono sempre almeno un paio. E quando cerchiamo di rimettere a posto quelle in più combiniamo sempre disastri. Si accartocciano all’interno o creano una bombatura che non fa rischiudere bene la confezione. Così rischiamo di far seccare tutte le altre in un attimo. Quindi il più delle volte evitiamo di rimettere a posto quelle che non ci servono. Ma in questo modo le sprechiamo inutilmente.

Quindi come evitarlo?

Ci basterà usare un normale elastico per capelli, lo applichiamo sulla confezione vicino all’apertura. A partire dal lato corto così da tenere ferme le salviettine all’interno. Ora basterà tirarne fuori una come sempre e in un attimo ecco la sorpresa. Ne prenderemo davvero solo una alla volta! Questo perché l’elastico tiene ferme tutte le altre permettendoci di evitare gli sprechi.

Ecco quindi il trucco geniale a cui non avevamo mai pensato per non sprecare le salviettine. Si può utilizzare anche un normale elastico in gomma. Ma quello per capelli è più efficace perché non è troppo stretto e ci permette di tirare fuori la salvietta velocemente.

