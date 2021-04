Riuscire ad ottenere un dolce ben lievitato può sembrare una cosa semplice, ma in realtà non lo è affatto.

Chi, almeno una volta, non è rimasto deluso nel vedere il dolce appena sfornato sgonfiarsi immediatamente oppure lievitato in modo disomogeneo.

Il dolce deve essere morbido, fragrante, di bell’aspetto dalla consistenza e dalla cottura omogenea.

Il lievito è la base per la buona riuscita di qualsiasi dolce che grazie agli altri ingredienti, uova, burro zucchero rende possibile la sua perfetta realizzazione.

Il trucco di pasticceria per avere dolci alti, leggeri e soffici come mai prima d’ora, vediamo qual è.

Un ottimo agente lievitante, dai risultati garantiti è sicuramente il cremor tartaro.

Un ingrediente completamente naturale estratto dall’uva o dalla fermentazione del vino, che si presenta sotto forma di polvere acida bianca e insapore.

In cucina utilizzato per il suo potere lievitante che unito al bicarbonato di sodio permette di realizzare impasti estremamente soffici, leggeri e digeribili, dal risultato davvero stupefacente.

Dona una morbidezza estrema ai dolci, li fa gonfiare senza appesantirli, li rende morbidi e soffici come una nuvola.

Il cremor tartaro viene utilizzato in modo analogo al lievito classico. Se acquistato da solo, nella sua formula basica, deve essere aggiungo al bicarbonato di sodio.

In questo caso sarà sufficiente la medesima quantità di lievito previsto per la ricetta con un ugual peso composto dalla metà di cremor tartaro e dalla metà di bicarbonato.

Se sono necessari 10 g di lievito per dolci allora serviranno 5g di cremor tartaro e 5g di bicarbonato.

Può essere utilizzato da solo o in aggiunta al lievito per dolci.

Acquistabile nei supermercati, negozi specializzati e farmacie, confezionato in comode bustine con o senza la quantità di bicarbonato. Spesso si trova con la denominazione di lievito naturale o cremor tartaro per pasticceria.

È insapore e inodore, molto diffuso nella pasticceria americana. Ingrediente principale utilizzato per la realizzazione della chiffon cake il tipico maestoso e morbidissimo ciambellone americano.

Dolce alto, soffice come una nuvola che si scioglie in bocca. Un dolce che si può gustare semplice, aromatizzato oppure come un’ottima base per torte da guarnire.

Ha anche un ottimo potere addensante e stabilizzante per panna e creme.

Il trucco di pasticceria per avere dolci alti, leggeri e soffici come mai prima d’ora, davvero dal risultato sbalorditivo.

