Con il caldo e l’afa truccarsi diventa sempre più complicato. Si suda molto e si rischia che il nostro make-up si sciolga in pochissimo tempo. Potremmo usare primer e fissanti per il trucco, ma non vogliamo appesantire troppo il viso. E vogliamo che la nostra pelle possa respirare con tutto questo caldo. Ma un filo di trucco per noi è indispensabile, senza ci sentiremmo a disagio. Ecco quindi la soluzione pratica e veloce per essere sempre impeccabili anche con 40° gradi.

Dopo gli “anta” bisogna calibrare bene il trucco

Superata la soglia degli “anta” purtroppo iniziano a comparire piccoli segni del tempo. Qualche rughetta, la pelle un po’ meno elastica, la palpebra leggermente calante. Quindi usare il make-up nel modo giusto è indispensabile. Per valorizzare i nostri punti forti e sembrare più giovani. Senza fare l’errore di esagerare e avere l’effetto opposto, l’effetto mascherone.

Il trucco dell’estate leggero e veloce per sembrare più raggianti dopo gli “anta”

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone un trucco perfetto per queste giornate estive. Applicabile davvero a qualsiasi età, ma perfetto soprattutto per chi vuole sembrare più giovane. Prima di tutto, la base. Essendo estate lasciamo il fondotinta nel cassetto. Se abbiamo discromie ci serve un prodotto che uniformi il colorito del viso senza esagerare. La soluzione è una BB cream. Dalla consistenza leggera è l’ideale per risolvere questo problema. Se non vogliamo acquistarla, basterà mischiare un po’ del nostro fondotinta con la crema viso idratante.

Per creare luminosità e profondità al viso usiamo l’illuminante. Meglio quello liquido rispetto a quello in polvere. In questo modo andrà ad aderire alla perfezione alla pelle. Donandoci quell’effetto baciate dal sole con una sola applicazione. Applichiamolo in punti strategici. Sugli zigomi, sulla punta e sul ponte del naso.

Per finire gli occhi

Evitiamo l’ombretto, perché con il caldo potrebbe formare delle pieghette. Usiamo solo il mascara per aprire bene lo sguardo. Se vogliamo anche allungare l’occhio, creiamo una codina con un po’ di ombretto marrone e un pennellino.

Ecco il trucco dell’estate leggero e veloce per sembrare più raggianti dopo gli “anta”. Con questo trucco leggero faremo un figurone. Se vogliamo mettere qualcosa sulle labbra, ma non di troppo visibile, usiamo il burro cacao. Per dare volume, ma per un look comunque acqua e sapone.

