Tutti prima o poi ci troviamo ad affrontare uno degli inconvenienti più fastidiosi che possono capitare a tavola: dover aprire una buona bottiglia di vino senza cavatappi.

Le leggende si sprecano su quale sia il metodo migliore per risolvere questo problema, dal colpire la bottiglia con una scarpa, a piantare i chiodi nel tappo.

In realtà pochi di questi suggerimenti funzionano realmente.

Ma non arrendiamoci: non dobbiamo necessariamente avventurarci fuori casa per chiedere il cavatappi in prestito ai vicini.

Possiamo stappare la bottiglia con un oggetto che tutti abbiamo in casa, o meglio, tre oggetti.

Ecco il trucco delle tre viti che funziona davvero per aprire una bottiglia in pochi secondi senza cavatappi.

Piantiamo tre viti nel tappo

Per aprire la nostra bottiglia di vino avremo bisogno di alcuni oggetti che abbiamo tutti in casa. Si tratta di tre viti, un cacciavite, e una forchetta o un fazzoletto. Le tre viti dovranno essere robuste e abbastanza spesse.

Vediamo il trucco delle tre viti che funziona davvero per aprire una bottiglia in pochi secondi senza cavatappi.

Procediamo in questo modo: avvitiamo le tre viti all’interno del tappo utilizzando il cacciavite. È meglio utilizzare tre viti perché se ne mettessimo soltanto una o due potrebbero sfilarsi quando arriverà il momento di utilizzarle come perno per fare leva e tirare il tappo.

Quando le tre viti saranno saldamente avvitate dentro il tappo di sughero, è il momento di stappare la bottiglia. Vediamo come.

Facciamo leva con un fazzoletto o con una forchetta

Per eliminare il tappo, possiamo utilizzare due metodi. Il primo consiste nell’avvolgere un fazzoletto intorno alle tre viti e annodarlo saldamente. Possiamo ora prenderlo in mano e usarlo per tirare via il tappo.

Se non abbiamo abbastanza forza nelle braccia e il tappo non vuole saperne di togliersi, non disperiamo. Possiamo utilizzare una forchetta. Infiliamo la forchetta al di sotto delle tre viti, facciamo leva sul bordo della bottiglia e solleviamo il tappo. Potremo finalmente goderci la nostra bottiglia di vino.

