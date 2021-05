L’effetto crespo è talmente fastidioso che molte di noi con i capelli in questo stato gettano la spugna tenendoli sempre legati. Questo terribile effetto è il risultato di una cattiva gestione delle cuticole. Quest’ultime, come ben sappiamo, sono le parti esterne del capello. E sono come dei petali. Uno sovrapposto a quello più in basso. E così via, per tutta la lunghezza del capello.

Quando il fusto del capello non è sufficientemente idratato, le cuticole tendono ad aprirsi come un ombrello, lungo tutto lo stelo. Alla ricerca di umidità nell’ambiente circostante. E quando le cuticole sono aperte ciò equivale a lasciare senza protezione il capello.

Inoltre una volta aperte le cuticole, l’atmosfera tende a gonfiarli provocando il ben noto effetto crespo. Spesso ci corichiamo, magari sognando capelli lucidi e senza crespo, non pensando che proprio in quel momento il nostro capello è in pericolo. La nostra acerrima nemica, l’umidità, è in agguato.

Ecco allora qual è Il trucco delle star per togliere il crespo dai capelli mentre dormiamo con una ricetta miracolosa.

Le star hollywoodiane mai metterebbero il loro splendido capo su federe di cotone. Il cotone, infatti, per quanto sia un materiale naturale e salubre, trattiene l’umidità che si forma anche solo al contatto con il nostro corpo.

Bisogna scegliere, allora, federe di raso perché queste non trattengono l’umido. Inoltre rappresentano una scelta elegantissima per il nostro giaciglio.

L’impacco naturale

Ma se vogliamo aiutare i nostri capelli, proteggendoli dall’effetto crespo occorre di più. Anche un impacco naturale può eliminare il crespo andando a idratare il fusto.

Gli ingredienti. Ecco gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per preparare un impacco contro l’effetto crespo: sei cucchiai di olio di mandorla; un uovo.

La preparazione. In una ciotola, con l’aiuto di una frusta da cucina, amalgamiamo i due ingredienti così come quando prepariamo una frittata. A questo punto applichiamo il composto ottenuto sul cuoio capelluto e lungo tutta la lunghezza.

Lasciamo in posa per circa 45 minuti e poi sciacquiamo con acqua abbondante. Procediamo poi con il normale shampoo. Il risultato sarà davvero ottimo.

Adottiamo queste soluzioni prima di qualsiasi trattamento colorante (è questo il colore dell’estate 2021) o schiarente per proteggere il capello.

Svelato, quindi, il trucco delle star per togliere il crespo dai capelli mentre dormiamo con una ricetta miracolosa.