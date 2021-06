Molti stanno approfittando di questi mesi per fare incetta di verdura e frutta di stagione. Con quest’ultima in particolare si possono preparare delle deliziose conserve e dei buonissimi dessert. Per questo oggi spieghiamo cosa fare per gustare al meglio le ultime fragole fresche che si possono trovare in questo periodo. Per questo ci affidiamo alle nostre ave: ecco il trucco della nonna per trasformare le fragole in una deliziosa bevanda alcolica. Ecco come preparare un buonissimo alcolato di fragole.

Cosa necessita

L’alcolato è una dolce salsa con cui inzuppare i dolci come ad esempio il pan di spagna oppure con cui insaporire una macedonia nelle calde sere d’estate. Prepararla è molto semplice. Bastano infatti solo due ingredienti, ovvero 1 chilo di fragole e un litro di alcol a 90 gradi e dello zucchero semolato. Questi elementi sono facilmente reperibili in qualsiasi genere di supermercato. Prepararlo è un gioco da ragazzi e può essere conservato a lungo. Bisogna fare attenzione a non utilizzarne troppo perché è estremamente concentrato e a volte va diluito.

Il trucco della nonna per trasformare le fragole in una deliziosa bevanda alcolica

Il procedimento per ottenere l’alcolato è molto semplice. Basta infatti lavare bene questi frutti sotto l’acqua corrente e poi asciugarle. Prendere lo zucchero e strofinare le fragole in modo da rimuovere le impurità residuo. Versare dentro ad un grande recipiente il litro di alcol e inserire le fragole al suo interno. Conservare questo contenitore in una zona fresca e non troppo soleggiata. Lasciarlo lì per quindici giorni a macerare. Una volta che è trascorso questo tempo, prendere un colino e filtrare il liquido dentro ad un barattolo a chiusura ermetica. L’ideale per una conservazione furba e duratura è scegliere diversi recipienti di piccole dimensioni. Una volta aperto va infatti consumato del tutto perché se no perderebbe il proprio aroma caratteristico.

