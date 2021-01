Moltissimi pensano a come combattere l’umidità in casa ma pochi pensano a quel che succede ai panni stesi. L’inverno, infatti, ci costringe spesso a dover asciugare i panni in casa, con il rischio che alla fine odorino di umido.

Per eliminare questo inconveniente esistono diverse soluzioni e in particolare oggi scopriremo il trucco definitivo per rimuovere l’odore di umido dai panni puliti. Iniziamo subito.

L’odore di umido

Non è certo colpa delle casalinghe o degli uomini di casa se i panni in inverno sanno di umido. Il tempo rigido della stagione ci forza spesso, infatti, a stendere i panni bagnati sui termosifoni di casa, con conseguenze spiacevoli sull’odore degli stessi.

Per risolvere questi problemi si può ricorrere a varie soluzioni. La prima è rimettere i panni a lavare in lavatrice con un po’ di aceto e bicarbonato. Questi elementi sono infatti capaci di attaccare ed eliminare questi odori dai panni. A fine lavatrice è inoltre una buona idea dare una centrifuga ulteriore ai panni.

Anche se sembra un consiglio problematico per il successivo processo di stiratura, non si deve pensare subito al peggio. Il consiglio da seguire è, infatti, quello di lasciare in bagno i panni stesi, magari in una gruccia, poco prima che una persona si docci. Così si otterrà il tasso di umidità perfetto per la fase di stiraggio senza avere cattivi odori.

Ma se queste soluzioni non funzionassero, quale sarebbe il trucco definitivo per eliminare l’odore di umido dai panni puliti?

Il rimedio definitivo

Il rimedio definitivo contro questo fastidioso odore è tanto insolito quanto efficace. Per eliminare l’odore di umido dai panni basterà, infatti, prendere diffusore e riempirlo di vodka russa.

Questo alcolico ha infatti un forte effetto contro questi tipi di odori. Spargere l’alcolico sui panni, strizzare e lasciare asciugare fuori. Questo rimedio dovrebbe essere tanto poco ortodosso quanto efficace sui vestiti.

Ecco, dunque, qual è il trucco definitivo per rimuovere l’odore di umido dai panni puliti. Nel caso si fosse interessati a come asciugare i panni in pineo inverno in casa si può leggere questo articolo cliccando su questo link.