Se una delle risoluzioni di questo 2021 è perdere i chili guadagnati durante quest’anno di sedentarietà e di quarantena abbiamo dei consigli molto utili. Il primo sicuramente è di rivolgersi a un professionista che fornire un aiuto tagliato su misura. Una volta ottenuto il piano nutrizionale, però, la vera sfida è seguirlo senza cadere in tentazione. Per questo illustriamo il trucco consigliato dai nutrizionisti per seguire la dieta senza sgarrare.

La pianificazione dei pasti

Se si ama rimanere in forma, ma al contempo non si vuole rinunciare a mangiare bene l’ideale è seguire una dieta sana e equilibrata. Esiste un segreto per riuscire a conseguire i propri obiettivi e poi a mantenere questo stile di vita in maniera imperitura.

Consiste in una grande dote che purtroppo non tutti hanno, l’organizzazione. Consigliamo, per questo motivo, di fare un piano di attacco che possa permettere di minimizzare i fallimenti e di ridurre gli incidenti di percorso. Allora bisogna prendere carta e penna e stilare su un tabellone le quantità e le frequenze di tutti gli alimenti permessi.

Questione di organizzazione

Una volta fatto, si può già cominciare a capire cosa si desidera mangiare nell’arco della settimana futura. Se alcuni ingredienti non sono in casa vanno comprati, se no è ora di mettersi ai fornelli e di cucinare la maggior parte dei pranzi e delle cene.

Avere i pasti pronti, oltre a semplificare la vita, permetterà di risparmiare molto tempo e denaro. Se si desidera avere qualche spunto, consigliamo di consultare la nostra sezione dedicata alla cucina.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, qual è il trucco consigliato dai nutrizionisti per seguire la dieta senza sgarrare. A questo proposito consigliamo questa lettura che può essere di spunto per la creazione di un possibile menù: “Un piatto di verdura di stagione depurante, poco calorico e saporito”.