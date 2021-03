Viviamo in un mondo dove siamo circondati da password. Ormai per qualsiasi cosa è necessario avere un account ovvero un profilo digitale. Questo per identificarci richiede un nome utente o un’email e una password. Che si tratti di social media, o il sito della banca o un sito di trasporti, dovremmo sempre generare un nuovo account. Questo in realtà è molto utile per non permettere a chiunque di accedere ai nostri dati. Come per esempio se si ha un profilo in un sito di acquisti a questo sarà associata una nostra carta.

Questo tipo di informazioni sono così nascoste e tali devono rimanere. Il problema è che dovendo usare un numero incredibile di password sarà difficile ricordarsi tutti i codici. Ecco perché abbiamo scoperto il trucco con un paio di click per recuperare le password dal pc.

Può succedere

Premettiamo che il trucco non consiste assolutamente nell’utilizzare una sola password per tutti gli account. Questo sarebbe un grave errore perché se viene scoperta mette in pericolo tutti i nostri dati. Detto ciò, avendo diverse password sappiamo in realtà che ci sono dei sistemi di base per non doverle ricordare. Un esempio è quando nel nostro browser andiamo a creare un nuovo profilo su un sito o entriamo con un account preesistente.

Capita spesso che ci venga richiesto se si voglia memorizzare la password sul browser. Così da non doverla mettere ogni volta che entriamo su quel sito. Questo processo è effettuato da tutti i browser, oggi prenderemo in osservazione Chrome. Ma se per qualche motivo dobbiamo accedere a quell’account da un altro dispositivo e ormai non ci ricordiamo più la password? O se avevamo un account sul sito e ora abbiamo scaricato l’app e non riusciamo ad entrare? Basta usare il trucco con un paio di click per recuperare le password dimenticate dal pc.

Un paio di click per risolvere il problema

Come abbiamo detto in precedenza oggi sveleremo il trucco prendendo in esame Google Chrome. Iniziamo aprendo il browser, ovvero Chrome, come si fa normalmente per andare su internet. Clicchiamo sull’immagine del nostro profilo in alto a destra. Vedremo che sotto all’immagine sono presenti delle piccole icone tra cui una chiave, clicchiamo su quella. A questo punto sulla parte sinistra dello schermo si aprirà un menu con varie voci. Dobbiamo cliccare sulla voce “compilazione automatica”. Ora compariranno tutte le password che abbiamo salvato navigando su internet. Ma dobbiamo compiere un ultimo passo perché saranno ancora criptate ovvero invece di numeri e lettere vedremo solo dei puntini. Clicchiamo allora sull’icona a forma di occhio accanto alla password che ci interessa.

In questo modo saranno nuovamente visibili tutti i caratteri che la compongono. Ecco il trucco con un paio di click per recuperare le password dimenticate dal pc.