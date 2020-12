Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La mascherina ci impedisce di sfoggiare le varie sfumature di rossetto preferite. Quindi è normale concentrarsi maggiormente sul trucco degli occhi. Via di ombretto, eyeliner e mascara per uno sguardo più profondo. Ma il rischio di macchiarsi le palpebre è sempre dietro l’angolo. Vediamo il trucco definitivo per evitare ogni sbavatura.

Il trucco che non conoscevamo per non macchiarci applicando il mascara

Esistono prodotti che aiutano a fissare meglio il mascara. Però non sempre ne abbiamo il tempo o la voglia di usarli. Sembrano troppo professionali e onestamente a volte è facile dimenticarsene. Questi primer ciglia sono molto utili per un fissaggio del mascara. Quindi se si vuole avere un risultato professionale sono l’ideale. Anche gli spray fissanti danno una grossa mano per quanto riguarda il fissaggio del trucco in generale. Quindi anche del mascara. Ma se non si vuole spendere altri soldi per acquistare questi prodotti, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione.

Prima di tutto sarebbe meglio usare un piegaciglia. Così le ciglia saranno ben incurvate e il rischio di sbavature si ridurrà drasticamente. Ma se non se ne possiede uno ecco il trucco definitivo.

La cipria

Esatto, la cipria è un prodotto viso molto sottovalutato. Ormai surclassato da bronzer, terre e il buon vecchio fard. Eppure la cipria è il prodotto ideale per evitare sbavature del mascara. Durante e dopo l’applicazione.

Infatti è possibile che lo scovolino scappi dalle mani mentre si sta applicando il mascara. Può capitare qualche imprecisione. Ma il vantaggio che dà la cipria è che sarà più semplice correggere l’errore. Senza intaccare il resto del trucco. Basterà applicare una generosa quantità di cipria sia sotto la rima dell’occhio che sulla palpebra mobile. Sempre vicino all’attaccatura delle ciglia ovviamente. Così in caso di errori, macchie o sbavature, si potranno rimuovere velocemente con un pennello pulito.

In più la cipria può essere usata anche come fissante per il mascara. Basterà usare uno scovolino pulito e applicarci della cipria. Dopo la prima passata di mascara è il momento della cipria. E poi si ripete con altro mascara. In questo modo l’effetto ciglia voluminose è garantito.

Ed ecco il trucco che non conoscevamo per non macchiarci applicando il mascara. Un po’ di cipria può sempre servire. E non solo come nei vecchi film come scusa per incipriarci il naso. Per approfondire su come far durare più a lungo tutto il trucco, cliccare qui.