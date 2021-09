Solitamente a 50 anni il rapporto con lo specchio diventa più difficile. Il corpo cambia, le curve si modificano e anche il viso inizia a mostrare i segni del tempo.

Dimostrare meno anni di quelli scritti sulla nostra carta d’identità, però, non è così difficile. Basta conoscere i metodi giusti, indossare i capi che ci valorizzano, e il gioco è presto fatto.

Dopo aver visto come tagliarsi i capelli a 50 anni per dimostrarne 10 in meno, oggi ci concentreremo di più sul look. Sveleremo come vestirsi seguendo uno stile che in pochi suggeriscono, ma che valorizza al meglio le nostre forme a 50 anni. Non c’è niente di più seducente di una donna matura consapevole del proprio stile e di piacere agli altri. Scopriamo subito questo segreto.

Il trucco che nessuno dice per sembrare più giovani a 50 anni grazie a questo abbigliamento

L’abito non fa il monaco, ma qualche volta sì. È innegabile quanto un bel vestito, o un soprabito ben indossato, sia incredibilmente bello e affascinante. È per questo che abbiamo già consigliato questo intramontabile trench che non passerà mai di moda e che è perfetto per ogni età e fisico.

Sotto il trench, però, dobbiamo riuscire a valorizzare le nostre curve, attraverso i vestiti più adatti. L’ideale per chi ha raggiunto i 50 anni è scegliere il look mannish.

Capi meravigliosi su cui puntare tanto

Questo look altro non è che uno stile idealmente collegato al Mondo maschile ma riadattato al corpo femminile. Questo tipo d’abbigliamento regala immediatamente carattere e personalità anche al viso più comune, grazie ad un segreto: lo stile mannish, infatti, sta molto meglio addosso ad una 50enne che ad una 20enne.

In più si adatta bene ad ogni occasione, che sia più formale e lavorativa, o più casual, per un aperitivo serale.

Forme sottolineate ma con eleganza e classe

I pezzi tipici in questo stile sono tailleur, giacche, camicie, pantaloni, ma sono tutto il contrario di ciò che si potrebbe pensare. Anche se sembra uno stile molto serioso, in realtà questo look sottolinea le curve, e mette molto in risalto il fisico. Tutto, però, senza eccedere nel cattivo gusto. Ecco svelato il trucco che nessuno dice per sembrare più giovani a 50 anni grazie a questo abbigliamento.

Approfondimento

