“Chissà perché capitano tutte a me”. Non è solo un piacevole film con Bud Spencer, ma l’adagio e la disavventura a cui andiamo spesso incontro. E, a guardarla tutta, tra il film e la situazione di cui andremo a parlare, c’è molto in comune. Se Bud Spencer deve vedersela con gli alieni e le astronavi, noi, invece dobbiamo vedercela col nostro cellulare. Quindi, alla fine, a fare arrabbiare tutti è pur sempre la tecnologia. Non possiamo purtroppo più farne a meno, e, l’abbiamo visto adesso più che mai con lo smart working e la DAD. Ecco, allora, il trucco che nemmeno i costruttori ci insegnano per sbloccare con successo il cellulare quando si blocca improvvisamente facendoci imbufalire. Abbiamo approfittato delle conoscenze tecniche di un carissimo amico, che di lavoro fa proprio questo: riparare e vendere smartphone.

Quali sono i tre casi in cui adottare questo sistema

Può sembrare incredibile quanto sia cambiata la tecnologia negli ultimi anni. Eppure, il trucco che nemmeno i costruttori ci insegnano per sbloccare con successo il cellulare quando si blocca improvvisamente facendoci imbufalire, è praticamente sempre lo stesso. Quali sono i 3 casi in cui agire come vedremo a breve:

si blocca a schermo acceso, mentre stiamo operando;

si inchioda da solo, dopo qualche minuto di inattività;

non risponde più a comandi e sollecitazioni.

Ovviamente tutto ciò capita sul più bello di un’azione importante, magari anche di trading on line. Tolto che maledire il mondo e scagliare il telefono dal balcone, non sono soluzioni accettabili, ecco cosa fare.

Da sempre l’operazione più semplice in assoluto

Riavviare il telefono, tenendo schiacciato il tasto di accensione per circa 30 secondi è solitamente l’azione migliore che possiamo fare. Quasi sempre rimette in linea il telefono, che potrebbe essersi bloccato essenzialmente per due motivi: abbiamo la memoria piena e c’è bisogno di spazio. Oppure, abbiamo degli aggiornamenti in attesa, che bloccano il sistema. Questi, solitamente sono motivi di arresto e blocco improvviso per i dispositivi con tecnologia Android. Nel caso in cui i problemi persistessero, possiamo ripristinare le impostazioni di fabbrica. Ma, stando attenti a salvare i dati a cui teniamo, per non perderli.

