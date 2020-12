Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le banane sono ormai diventato un cibo diffusissimo in tutto il mondo, nonostante la loro origine tropicale. Non c’è smoothie che si rispetti senza le banane, e questi frutti sono anche usati regolarmente in cucina. Ma come molti avranno notato, le banane hanno un grosso difetto: tendono ad annerire molto velocemente.

Anche se quando le acquistiamo sono ancora verdi, le banane possono maturare e poi marcire nel giro di pochi giorni. Se non le teniamo d’occhio, possono passare dal verde al marrone senza che ce ne accorgiamo, e quando le ritroviamo, sono da buttare.

Ma niente paura, esiste un metodo semplicissimo per rallentare molto il processo di maturazione delle banane, conservarle in casa diversi giorni, e consumarle senza fretta.

Ecco il trucco che funziona davvero per non far annerire le banane e conservarle molto più a lungo.

Le banane diventano marroni a causa dell’etilene

Innanzitutto, perché le banane diventano marroni? Le banane perdono il loro colore giallo acceso e cominciano a sviluppare macchie marroni quando sono troppo mature. Il colore marrone è causato dall’etilene, un gas che viene prodotto dal frutto stesso, e che con il tempo distrugge la clorofilla presente nel frutto e lo fa diventare marrone. L’etilene contribuisce anche a dare alle banane mature un sapore dolciastro.

Ma come rallentare questo processo? È possibile impedire che le banane maturino troppo in fretta con un semplice accorgimento.

Basta usare la pellicola per alimenti

Il trucco per non far annerire le banane e conservarle molto più a lungo è semplicissimo: dobbiamo impedire che la banana sia esposta troppo all’aria. Per questo, il modo migliore per rallentarne la maturazione è coprire il picciolo con un materiale che non lascia passare l’aria. La pellicola trasparente per alimenti è perfetta per questo scopo.

Basterà avvolgere i piccioli delle banane con la pellicola per alimenti per mantenerle fresche molto più a lungo e impedire che anneriscano.

Semplicissimo!