Il basilico è uno dei grandi protagonisti della nostra tradizione culinaria. È ovviamente il re del pesto alla genovese, ma anche uno dei protagonisti della pizza margherita e di innumerevoli e gustosissimi altri piatti che rendono la dieta mediterranea tra le più saporite, salutari e apprezzate del mondo. La nostra aromatica preferita ci presenta però con un problema dopo essere stata raccolta: il basilico tende ad annerire molto in fretta. Se lo mettiamo in un luogo caldo, infatti, può perdere il suo colore verde acceso anche nel giro di pochi minuti, e assumere un poco invitante color marrone nerastro.

Ma come fare per evitare questo inconveniente? Esiste in realtà un metodo per impedire che il basilico annerisca così in fretta, mantenendo il colore molto più a lungo.

Vediamo il trucco dell’acqua bollente per non far annerire il basilico appena raccolto.

Il basilico annerisce a causa dell’ossidazione

Una volta raccolto, il basilico annerisce per una ragione molto semplice: all’interno delle foglie sono presenti degli enzimi che accelerano l’ossidazione dei tessuti vegetali, facendoli annerire. Il trucco per mantenere il nostro basilico di un bel color verde acceso è quello di contrastare l’ossidazione o disattivare gli enzimi che causano l’annerimento.

Ma come fare? Esiste un trucco semplicissimo: il trucco dell’acqua bollente per non far annerire il basilico appena raccolto. Ecco come fare.

Immergiamo le foglie in acqua bollente e poi passiamole sotto l’acqua fredda

Una volta raccolto il basilico, basta immergere le foglioline fresche in acqua bollente per pochi secondi, e poi subito in acqua fredda. Basterà immergerle per 4 o 5 secondi in un pentolino di acqua bollente, e poi passarle sotto il rubinetto con l’acqua fredda. In questo modo sopprimeremo l’enzima responsabile dell’annerimento. Le foglioline di basilico si manterranno perciò verdi molto più a lungo.

Questo trucco è utile se vogliamo ad esempio congelare il basilico, o anche trasportarlo per qualche ora prima di utilizzarlo per preparare un piatto.

Esiste anche un altro trucco per avere il basilico sempre fresco anche in inverno, cioè congelare le foglie intere a cubetti nel contenitore per il ghiaccio: ecco come.