Con l’arrivo della stagione calda, molti di noi trovano grande refrigerio in un bel drink ghiacciato. I cubetti di ghiaccio sono assolutamente indispensabili se vogliamo preparare una bevanda fresca, ma anche per produrre una bella granita fatta in casa. Se abbiamo ospiti, poi, i cubetti di ghiaccio sono un must per un aperitivo veramente riuscito. Purtroppo però, i cubetti di ghiaccio hanno la fastidiosa tendenza ad attaccarsi tra loro, sia in freezer che fuori dal freezer. Ma niente paura se vogliamo mettere in tavola una ciotola piena di cubetti senza che si attacchino tra loro, c’è una soluzione. E c’è un trucco anche per evitare che i cubetti si attacchino dentro il freezer se vogliamo produrli in quantità in anticipo.

Il trucchetto per impedire che i cubetti di ghiaccio si attacchino tra loro fuori dal freezer

Il trucchetto è molto semplice. Se vogliamo che i nostri ospiti possano servirsi prendendo del ghiaccio da un grande contenitore che metteremo sul tavolo del buffet basta un piccolo accorgimento. Per evitare che i cubetti si trasformino in un unico grande iceberg basta aggiungere un po’ d’acqua. In questo modo i cubetti resteranno divisi. Attenzione però, perché tenderanno anche a sciogliersi più velocemente. Per questo, è importante produrne in quantità. Esiste un trucchetto anche per non far attaccare i cubetti nel freezer. Ecco il trucchetto per impedire che i cubetti di ghiaccio si attacchino tra loro nel freezer.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una busta di carta per non farli attaccare in freezer

Il trucco per impedire che i cubetti si attacchino tra loro nel freezer è quello di conservarli in una busta di carta. Molti hanno notato questo fenomeno, ma la spiegazione non è chiara. La teoria è che la carta assorba l’umidità in eccesso impedendo la formazione della brina che fa attaccare i cubetti tra loro. Usando una busta di carta potremo creare i cubetti in anticipo senza timore che si trasformino in un’unica massa ghiacciata.

Se abbiamo fretta e vogliamo far ghiacciare i cubetti più in fretta, ecco come accelerare i tempi: svelato dalla scienza il trucco per creare i cubetti di ghiaccio in tempi record.