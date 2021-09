A chi non è mai capitato di pizzicare un capo all’interno della zip e faticare per minuti interi cercando di sbloccarla? I risultati non sono sempre favorevoli. A volte il capo è irrimediabilmente danneggiato, oppure la zip si sforma e diventa ormai inutilizzabile.

Ma non dobbiamo rassegnarci quando pizzichiamo un capo all’interno della cerniera lampo: ci sono dei trucchetti semplicissimi che ci permettono di far scorrere la zip e salvare nella maggior parte dei casi i nostri capi.

Vediamo come fare.

Come far scorrere una zip incastrata e salvare il nostro capo senza danni

Se la cerniera si è incastrata o si è rotta, non per questo dobbiamo buttare via l’intero capo. Ci sono dei trucchetti per convincere una cerniera lampo incastrata a riprendere a scorrere. Il trucco sta nel ‘lubrificare’ a sufficienza la cerniera e i denti, rendendo più facile lo scorrimento.

Se la cerniera non si muove perché c’è della stoffa incastrata nel meccanismo, ecco come fare. Per prima cosa, giriamo il capo al contrario, in questo modo sarà più semplice investigare la causa del problema. Cerchiamo di tirare delicatamente la stoffa incastrata, anche aiutandoci con un paio di pinzette se non riusciamo a tenerla con le mani. Se questo non basta, servono le maniere forti. Ecco come far scorrere una zip incastrata e salvare il nostro capo senza danni: utilizziamo un lubrificante efficace, ma che non rovina i capi.

Procuriamoci ad esempio una candela, oppure una saponetta, oppure dei pastelli a cera.

Il trucchetto per far scorrere una zip incastrata e salvare il nostro capo senza danni

Scegliamo un lubrificante che non danneggia la stoffa. Nella maggior parte dei casi una saponetta sarà la scelta migliore. Passiamo la saponetta lungo i dentini della cerniera nella zona intorno al punto in cui la zip si è incastrata, sia sopra che sotto. Passiamo la saponetta anche sul meccanismo della zip. Ora proviamo delicatamente a far scorrere la zip.

La saponetta fungerà da lubrificante per permettere alla zip di riprendere a scorrere. Dunque, ecco il trucchetto per far scorrere una zip incastrata e salvare il nostro capo senza danni.

Proviamo anche le maniere forti

Se la cerniera lampo è molto testarda, proviamo dei lubrificanti più efficaci, come ad esempio la cera o la vaselina. Prestiamo però attenzione al materiale di cui è fatto il nostro capo per evitare di macchiarlo.

In casi estremi, se vogliamo salvare un capo pizzicato irrimediabilmente in una cerniera che non ne vuole sapere di scorrere, possiamo sacrificare la cerniera per poi sostituirla in seguito. Usiamo quindi delle piccole tenaglie per allargare la macchinetta. Potremo farla sostituire da un sarto esperto.

A proposito di capi di cui bisogna prendersi cura, ecco anche un semplice consiglio per non far stingere i capi colorati in lavatrice.