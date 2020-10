Quanti di noi sono mai stati in Sicilia? E quanti di noi hanno notato la particolarità della bandiera dell’isola? Per chi non ne fosse al corrente, la bandiera siciliana presenta al suo interno un triskele. Ma cos’è il triskele? Il triskele è un simbolo che si è diffuso in tutta Europa e in varie culture. Vediamo quindi la storia del triskele, unione tra due culture.

Dov’è diffuso il simbolo

Il simbolo è stato ritrovato molto spesso su antiche monete di origine greca. L’attestazione che si fa di questo simbolo in Grecia è molto antico. Troviamo vari mosaici di epoca preromana con tale simbolo, spesso ripetuto su pavimentazioni. In Sicilia c’è stata una diffusione di monete forgiate da questo simbolo in modo molto sistematico.

La forma stessa dell’isola rimanda al numero tre e alla sua conformazione principale. Le tre punte della Sicilia erano infatti note a coloro che navigavano intorno all’isola per esplorarla.

Se invece cambiamo zona geografica, ci ritroviamo presso la cultura celtica in Inghilterra e Irlanda.

Anche qui, infatti, c’è una vasta rappresentazione del Triskele in vario modo.

Il Triskele, unione tra due culture

Secondo gli antropologi, i druidi avevano una cultura basata sul numero tre e rappresentata dai nodi celtici che ripetevano il simbolo. Presso molti monumenti di epoca preromana sono presenti questi simboli intrecciati che rimandano al triskele.

Ma il triskele, unione tra due culture è molto di più che un simbolo. Rappresenta infatti i tre mondi che l’uomo vive: quello divino, quello mortale e quello ultraterreno. Come nel Cristianesimo il numero tre è fondamentale, così il Triskele lo era nelle popolazioni celtiche e druidiche.

Attualmente, il triskele si trova su varie bandiere principali. Quelle più famose però sono quelle dell’Isola di Man e della Sicilia stessa.

In informatica, il simbolo è stato ripreso da Linux per indicare un suo sistema operativo originale: Gnu.

Questo sistema operativo si rifaceva alla mitologia europea, sia nei simboli sia nei nomi delle espansioni.