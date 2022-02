Il triplo minimo non ha retto e le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment hanno accelerato al ribasso. Dove sono dirette?

A novembre avevamo presentato un possibile scenario che, basandosi sulla solidità di area 2,96 euro, vedeva molto probabile una nuova ripartenza al rialzo dopo il test dei supporti. Purtroppo lo scenario che prevedeva la formazione di un triplo minimo con conseguente esplosione rialzista sul titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment non ha avuto successo. Infatti, il triplo minimo non ha retto e le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment hanno accelerato al ribasso.

Allo stato attuale, quindi, le quotazioni sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 1,84 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, farebbe ulteriormente accelerare al ribasso con conseguente raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,72 euro.

La ripresa del rialzo si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,96 euro accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter.

Dalla loro i rialzisti, considerando i multipli di mercato, hanno la forte sottovalutazione che caratterizza il titolo che presenta un forte livello di sottovalutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Ad esempio il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimo una sottovalutazione superiore al 50%. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” di circa 0,66 per l’esercizio in corso esprime una forte sottovalutazione della società.

A questo si aggiunga che la situazione finanziaria della società appare eccellente. Ciò le conferisce una notevole capacità di investimento.

Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Infine, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Il titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 22 novembre a quota 2,98 euro in ribasso del 2,93% rispetto alla seduta precedente.

