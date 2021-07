Come scritto da diverse settimane, i presupposti sono tutti per ulteriori salite e al momento nonostante l’indecisione dell’ultimo periodo i grafici non riportano probabilità al ribasso.

Ecco per la giornata odierna il tema scelto dal nostro Ufficio Studi:

il toro di Wall Street passa ancora per Microsoft. Infatti il titolo di Bill Gates continua a mostrare una grande forza relativa ed essere da traino ai listini americani.

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di martedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.730.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.672.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.364.

Cosa attendiamo per la settimana del 12 luglio?

Fase laterale fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. Al momento non abbiamo ragioni tali da non confermare questa previsione.

Il toro di Wall Street passa ancora per Microsoft

Il nostro Ufficio Studi da diversi mesi ha puntato su questa società e le soddisfazioni non sono mancate.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 luglio al prezzo di 268,72 in rialzo dell’1,40% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 210,97 ed il massimo a 280,69.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) stimano un fair value che trova consenso in area 297,51. I nostri calcoli basati sullo studio dei bilanci normalizzati degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 315 dollari, con una sottovalutazione stimata rispetto ai prezzi attuali del 13% circa.

La strategia operativa

La tendenza di breve termine continua a rimanere rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 265 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 300 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di lungo termine a 237 dollari. Sotto questo livello si potrebbe assistere a forti ribassi.

Come al solito si procederà per step.