Il pollo arrosto lo possiamo trovare sulle nostre tavole in molteplici occasioni. Può trattarsi sia del pasto principale della domenica in famiglia con la nonna sia per un pranzo veloce con gli amici. Di solito è un piatto che soddisfa il palato di tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Per avere un risultato sempre appagante possiamo comprarlo nella nostra rosticceria di fiducia, ma possiamo anche cercare di ricrearlo con il forno di casa.

Tuttavia, se lo facciamo a casa rischiamo di commettere alcuni errori e farlo diventare o troppo secco o non abbastanza cotto. Alcuni chef hanno dato alcuni importanti consigli anche per la preparazione di un piatto così popolare. Infatti, ecco il tocco di classe dei grandi chef per un pollo arrosto gustoso dentro e croccante fuori.

Non ci abbiamo mai pensato ma perché lo facciamo arrostire?

Prima di scoprire questo trucchetto, però, vediamo un po’ di storia di questa prelibatezza.

Il pollo arrosto è quel piatto che mangiamo ovunque ma che,in realtà, non è tipico di nessun luogo. Meglio detto, ora non è tipico di nessun luogo ma in passato era intimamente legato ad un Paese, la Francia. Infatti, nel Regno di Francia del XVII secolo, il Re Enrico IV, aveva il grande compito di riunificare il Paese in seguito alle guerre di religione e stabilì che bisognava trovare un piatto che unisse tutti i francesi.

Data la sua grande disponibilità, gli chef del Re pensarono subito al pollo. In passato si faceva cuocere la gallina in padella, con tante verdure e tante spezie. La cottura prendeva alcune ore e un grande uso di ingredienti. Tuttavia, con l’avvento di Enrico IV si scelse di razionalizzare il processo e uniformarlo, rendendo più facile la sua preparazione.

Il tocco di classe dei grandi chef per un pollo arrosto gustoso dentro e croccante fuori

Da Enrico IV ad oggi gli chef hanno comunque perfezionato la loro tecnica e con l’arrivo di nuovi forni e nuove tecnologie si è reso tutto più semplice. Tuttavia, come conferma la più giovane chef stellata di Francia, Julia Sedefdjian, c’è un segreto per rendere il pollo arrosto davvero buono.

Il trucco è passare tutto il pollo in casseruola, condito con abbondante olio. Dobbiamo effettuare questo passaggio prima di mettere il pollo in forno, così da ottenere una pelle bella croccante e una carne morbida e gustosa. Alcuni fanno anche fondere del burro nella casseruola e poi lo passano sopra. In seguito, si procede con la normale cottura del pollo al forno.

