C’è stato un tempo in cui le spezie venivano ricercate più dell’oro. Oggi ovviamente non è più così.

Infatti, sono talmente diffuse che le diamo quasi per scontate.

A prescindere dagli usi più o meno massicci nelle varie ricette e tradizioni, le spezie sono fondamentali in qualsiasi cucina.

Una delle più utilizzate in tutto il mondo e che non manca mai nelle cucine è il pepe, di cui possiamo trovare diverse varietà.

Quando andiamo al supermercato, è davvero limitante fermarsi ad acquistare soltanto il pepe nero.

Il fatto è che non tutti sanno come utilizzare in cucina le altre tipologie.

Infatti, il tocco dei grandi chef è questa straordinaria spezia dai mille colori, che renderà perfetta qualsiasi ricetta. Conosciamola più da vicino.

Perché il pepe ha così tante tonalità di colore?

In realtà, non è vero che esistono diversi tipi di pepe. La diversa tonalità è dovuta alla maturazione del frutto nel momento in cui si raccoglie.

Il pepe verde, ad esempio, è il frutto ancora acerbo. Durante la fase di maturazione il pepe acquisisce una tonalità rossiccia.

Da qui avremo il pepe nero, che si ricava dopo un processo di essiccazione. Mentre il pepe bianco si ottiene dopo giorni di macerazione in acqua salata.

In base alle diverse tonalità di colore, cambiano anche l’intensità ed il sapore. Quindi bisogna conoscere queste differenze, per poi capire in quali ricette è più opportuno inserirli.

Come utilizzare le varie tipologie

Come utilizzare le varie tipologie

a) Pepe Nero: ha un sapore molto piccante ed aromatico, grazie alla presenza della piperina;

b) Pepe Bianco: è più dolce e delicato del pepe nero. È l’ideale per carni bianche, pesce, o per aromatizzare salse;

c) Pepe Verde: dolce ed aromatico, può essere utilizzato per aromatizzare carne, anche alla griglia; oppure zuppe e ripieni di verdura;

d) Pepe Rosso: l’odore è pungente e il sapore molto piccante. Di solito viene tritato e utilizzato per aromatizzare carne, pesce e verdura aggiungendo un tocco di piccantezza.

E il pepe rosa?

Il pepe rosa in realtà non è un vero pepe, per questo si dice sia un falso pepe. A differenza delle tipologie sopra descritte, questo cresce su un altro albero chiamato Schinus molle.

Il sapore è molto delicato, tendente al dolce, quindi perfetto per insaporire il pesce, come tonno e salmone.

Viene anche utilizzato per insaporire salse, mascarpone o frutta, e talvolta viene inserito anche nei dolci.