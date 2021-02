Il titolo Walmart dai livelli attuali sembra pronto per partire spedito al rialzo. Facciamo prima una premessa. Siamo entrati in un range temporale dove i mercati azionari internazionali dovrebbe salire e di non poco, fino alla prima settimana del mese di agosto. Come al solito si procederà per step, ma questa salita dovrebbe essere (almeno per i mercati americani) l’ultima fase del rialzo iniziato dal mese di marzo dello scorso anno. Poi si dovrebbe assistere ad un ribasso/fase laterale ribassista fino all’ottobre 2022 o addirittura marzo 2023.

Ci sono ancora dei titoli quotati a Wall Street che presentano interessanti livelli di sottovalutazione e dal punto di vista grafico sembrano essere all’inizio di una gamba rialzista. Fra di essi annoveriamo Walmart (NYSE:WMT), società che opera nel settore della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso.

I guadagni sono cresciuti dello 0,9% all’anno negli ultimi 5 anni e distribuisce un dividendo dell’1,5%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (37 giudizi) stimano un fair value a 161,50 dollari per azione. I nostri calcoli, normalizzati sui bilanci degli ultimi anni invece, portano ad un prezzo di fair value a 168,30 circa.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 144,36 dollari per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 139,19 ed il massimo a 149,93. Nell’anno 2020, il minimo a 100,71 ed il massimo a 153,09.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 129,84/143,61

area di massimo 178,91/187,11.

Il titolo Walmart dai livelli attuali sembra pronto per partire spedito al rialzo

Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e riteniamo che ci siano i presupposti per assistere a rialzi già dall’odierna giornata di contrattazione. Il minimo della scorsa settimana a 139,19 dovrebbe essere stato di ripartenza.

Il nostro consiglio operativo è di comprare con stop loss a 139,18 e mantenere per un primo target a 153,09 e poi 161,50/168,30 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Si procederà per step.