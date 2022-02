L’ultima volta che ci siamo occupati di queste titolo ci eravamo lasciati con le quotazioni di TrenDevice in sospeso tra rialzo e ribasso.

La settimana appena conclusasi, con un rialzo di oltre il 13% rispetto a quella precedente, ha visto il titolo rompere gli indugi a favore dello scenario rialzista. La resistenza in area 1,1243 euro, infatti, è stata polverizzata e il titolo TrenDevice rompe gli indugi e accelera al rialzo. Conseguentemente, le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 1,39 euro. Cosa accadrà in corrispondenza di questo livello avrà un impatto molto importante sul futuro del titolo. La continuazione del rialzo, infatti, porterebbe il titolo prima a raggiungere il II obiettivo di prezzo in area 1,8 euro e a seguire la massima estensione al rialzo in area 2,25 euro (III obiettivo di prezzo).

Per i ribassisti, invece, un forte segnale arriverebbe da una chiusura settimanale inferiore a 1,088 euro. In questo caso scatterebbe la proiezione ribassista indicata dalla linea tratteggiata con I obiettivo di prezzo in area 0,73 euro e a seguire verso area 0,15 euro.

Se si guarda alla sua valutazione in termini di multipli di mercato si scopre che è molto sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 40%.

Avvertenza

TrenDevice ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 15.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Ricordiamo che TrenDevice è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 12% a settimana.

Il titolo TrenDevice rompe gli indugi e accelera al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TrenDevice (MIL:TD) ha chiuso la seduta del 4 febbraio a quota 1,195 euro, in rialzo del 5,29% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale