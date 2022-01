Il titolo TrenDevice è sospeso tra rialzo e ribasso: i livelli da monitorare

L’ultima volta che ci eravamo occupati del titolo ci eravamo lasciati con la domanda dove porterà la fase laterale in corso sul titolo TrenDevice?

Dopo un mese e un rialzo di poco più del 6% il titolo TrenDevice è sospeso tra rialzo e ribasso.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana si è chiusa in mezzo al guado con le quotazioni sospese tra il primo ostacolo lungo percorso rialzista e quello lungo il percorso ribassista.

Andiamo con ordine e analizziamo i due possibili scenari.

In area 1,124 euro si trova la prima resistenza dello scenario rialzista in corso. La sua rottura in chiusura di settimana aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,39 euro. Gli obiettivi a seguire si trovano in area 1,82 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 2,25 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, le quotazioni di TrenDevice potrebbero raddoppiare il loro valore nel corso dei prossimi mesi.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che c’è anche il supporto in area 1,088 euro molto vicino. Questo livello rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 0,73 euro. La rottura di questo supporto, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo situato in area 0,15 euro. Anche al ribasso, quindi, c’è spazio per un importante movimento.

Per questo si consiglia la massima prudenza. Anche e soprattutto di quanto riportato nel prossimo paragrafo.

Avvertenza

TrenDevice ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 13 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 15.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Ricordiamo che TrenDevice è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 11% a settimana.

Il titolo TrenDevice è sospeso tra rialzo e ribasso: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo TrenDevice (MIL:TD) ha chiuso la seduta del 21 gennaio a quota 1,105 euro, in rialzo del 7,22% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale