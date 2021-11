Il titolo Stellantis è in bilico tra nuovi massimi storici e un’inversione ribassista nonostante le ottime notizie arrivate dalle vendite in Europa. Il titolo della società nata dalla fusione del gruppo FCA e del gruppo PSA, infatti, ha sorpassato per la prima volta la tedesca Volkswagen come numero di auto vendute nella sola Unione europea.

Purtroppo questo dato arriva in un mese di ottobre che ha visto crollare i volumi del mercato dell’auto a causa della crisi dei chip. Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l’Associazione europea dei costruttori di auto, nell’Unione europea, nei Paesi Efta e in Gran Bretagna sono state immatricolate 798.693 auto, -29,3% rispetto alle 1.129.211 di ottobre 2020. Stellantis ha viso un calo di “solo” il 33% nelle vendite rispetto all’anno precedente, da confrontare con il -44% del gruppo Volkswagen.

Dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Secondo i multipli degli utili le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il solo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.27 volte il suo fatturato.

Anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Il titolo Stellantis è in bilico tra nuovi massimi storici e un’inversione ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 19 novembre in ribasso del 2,51% rispetto alla seduta precedente a quota 17,514 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma è rimasta in sella per un pelo. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale è stata di pochissimo superiore al supporto in area 17,482 euro. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, darebbe un forte impulso ai ribassisti che prenderebbero il sopravvento nel caso di rottura del supporto in area 17,064 euro. In questo caso il titolo Stellantis si dirigerebbe subito verso il I obiettivo di prezzo in area 15,23 euro. I successivi obiettivi ribassisti sono indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa.

Qualora, invece, la tendenza rialzista dovesse tenere, allora gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura dalla linea continua rossa.

Approfondimento

Dopo il nuovo massimo degli ultimi 13 anni il Ftse Mib Future cede e accelera al ribasso. Le attese per le prossime settimane